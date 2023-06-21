В Омске «Хлебодар» реконструирует корпус по производству хлебобулочных изделий

Городу55 стало известно, что открытому акционерному обществу «Хлебодар» одобрили проект реконструкции корпуса по производству хлебобулочных изделий с производительностью 19 тонн в сутки. Речь идет об одноэтажном здании, которое находится в поселке Магистральный по улице Строителей, 15.