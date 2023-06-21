В Омске «Хлебодар» реконструирует корпус по производству хлебобулочных изделий

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Городу55 стало известно, что открытому акционерному обществу «Хлебодар» одобрили проект реконструкции корпуса по производству хлебобулочных изделий с производительностью 19 тонн в сутки. Речь идет об одноэтажном здании, которое находится в поселке Магистральный по улице Строителей, 15.
Положительное заключение экспертизы выдало ООО «Нормативэксперт». Над проектом реконструкции работало общество с ограниченной ответственностью «Пищевик-2000», учредителем которого в январе 2023 года стал Андрей Вдовенко.
В качестве застройщика указано ОАО «Хлебодар», зарегистрированное еще в 1993 году. Напомним, что 1 ноября 2021 года на посту гендиректора «Хлебодара» Аркадия Гольдштейна сменил Евгений Аронов.
По итогам прошлого года выручка компании увеличилась на 10% и составила 1,8 млрд рублей. Чистая прибыль тоже подросла на 404% до 43 млн рублей.