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В Омске «Хлебодар» реконструирует корпус по производству хлебобулочных изделий

21 июня 2023, 08:35
Фото: 1MI
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Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

Городу55 стало известно, что открытому акционерному обществу «Хлебодар» одобрили проект реконструкции корпуса по производству хлебобулочных изделий с производительностью 19 тонн в сутки. Речь идет об одноэтажном здании, которое находится в поселке Магистральный по улице Строителей, 15.

Положительное заключение экспертизы выдало ООО «Нормативэксперт». Над проектом реконструкции работало общество с ограниченной ответственностью «Пищевик-2000», учредителем которого в январе 2023 года стал Андрей Вдовенко.

В качестве застройщика указано ОАО «Хлебодар», зарегистрированное еще в 1993 году. Напомним, что 1 ноября 2021 года на посту гендиректора «Хлебодара» Аркадия Гольдштейна сменил Евгений Аронов.

По итогам прошлого года выручка компании увеличилась на 10% и составила 1,8 млрд рублей. Чистая прибыль тоже подросла на 404% до 43 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Хлеб#Реконструкция#Производство#Экспертиза#Город#Бизнес#Новости#Омск
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