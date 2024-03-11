Откроет ОмГУ. Названа дата приезда федерального министра Фалькова в Омске

Правда, билеты пока еще не куплены, так что возможно Фальков и приедет в другой день или месяц. До этого депутат Госдумы Олег Смолин заявлял о приезде федерального гостя. Также сам губернатор Омской области анонсировал приезд главы Минобрнауки России. Вместе они планируют торжественно открыть многострадальный корпус ОмГУ на Фрунзе, долгое время стоявший недостроенный.