Откроет ОмГУ. Названа дата приезда федерального министра Фалькова в Омске

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Ранее Город55 писал о том, что в марте Омск планирует посетить министр образования РФ Валерий Фальков. Была информация о том, что он приедет перед президентскими выборами.
Теперь известна дата визита, пишет «Омск-информ» со ссылкой на источники в профильном министерстве. По предварительной информации, чиновник прибудет в Омск в четверг, 14 марта.
Правда, билеты пока еще не куплены, так что возможно Фальков и приедет в другой день или месяц. До этого депутат Госдумы Олег Смолин заявлял о приезде федерального гостя. Также сам губернатор Омской области анонсировал приезд главы Минобрнауки России. Вместе они планируют торжественно открыть многострадальный корпус ОмГУ на Фрунзе, долгое время стоявший недостроенный.