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иллюстрация

Откроет ОмГУ. Названа дата приезда федерального министра Фалькова в Омске

11 марта 2024, 12:10
Фото: Город55
иллюстрация

Названа дата приезда федерального министра Фалькова в Омске

Чиновник пытался несколько раз до этого приехать в регион, но визиты откладывались.

Ранее Город55 писал о том, что в марте Омск планирует посетить министр образования РФ Валерий Фальков. Была информация о том, что он приедет перед президентскими выборами.

Теперь известна дата визита, пишет «Омск-информ» со ссылкой на источники в профильном министерстве. По предварительной информации, чиновник прибудет в Омск в четверг, 14 марта.

Правда, билеты пока еще не куплены, так что возможно Фальков и приедет в другой день или месяц. До этого депутат Госдумы Олег Смолин заявлял о приезде федерального гостя. Также сам губернатор Омской области анонсировал приезд главы Минобрнауки России. Вместе они планируют торжественно открыть многострадальный корпус ОмГУ на Фрунзе, долгое время стоявший недостроенный.

Приедет министр Фальков. Хоценко анонсировал официальное открытие нового корпуса ОмГУ
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#Политика#Образование#Омск#Омская область#Новости#ОмГУ#Министр#Алина Ясинская#Валерий Фальков#Министр науки и высшего образования
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