Бизнес на минералке. В Омске растет рынок бутилированной воды

Однако в Омске, по словам местных игроков, есть рынок, на который почти не заходят иногородние компании. Это поставка питьевой воды в больших объемах для кулеров. Один из лидеров рынка — вода «Подгородная», которая появилась в 1997 году. ЗАО «Чистая вода», которой принадлежит марка, первой предложила омичам услуги по доставке питьевой природной воды в офис и на дом. Предприятие производит воду только в 19-литровых бутылях. Представители компании отмечают, что спрос на нее растет, потому что водопроводная вода не отвечает всем потребностям. При этом омичи обращают внимание на цену и чаще выбирают то, что дешевле.