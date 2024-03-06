Бизнес на минералке. В Омске растет рынок бутилированной воды

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Океан возможностей
…открылся российским игрокам после ухода западных брендов. И особенно это касается производства бутилированной воды, где эксперты уже зафиксировали появление множества новых продуктов.
«Несмотря на все трудности, которые существуют, внешние и внутренние, за последний год именно в сегменте воды произошла регистрация огромного количества новых отечественных продуктов, которые оказались востребованы. И это позволяет надеяться на то, что рынок будет развиваться и дальше», — рассказывает председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов.
Консалтинговая компания Neo Analytics оценивает рынок упакованной воды в России почти в 450 млрд рублей, включая производство и импорт. За последние семь лет объем вырос в два раза. Исследователи объясняют это обелением отрасли, инфляцией, а также проблемой изношенной водопроводной сети в стране: спрос на бутилированную воду растет и стимулирует предложение.
По данным Росстата, всего в России около 2 000 производителей упакованной воды. При этом 20 из них занимают больше половины рынка. На первом месте — IDS «Боржоми», которая помимо одноименного бренда также выпускает «Святой источник». После ухода западных игроков компании удалось расширить рынки сбыта. За год компания увеличила выручку на 19%. Второй по объемам продаж — «Холдинг Аква» с его брендами «Нарзан» и «Ессентуки». Оборот этой компании вырос на 72%. Третий игрок — «Аквалайф», выпускающий «Черноголовку». В прошлом году его выручка выросла на 129%.
Эксперты говорят, что норма прибыли для отрасли составляет порядка 15-20%, если речь идет о лечебном, лечебно-питьевом секторе, и около 8-12%, если дело касается производства преимущественно питьевой воды. При этом, по мнению специалистов, в секторе питьевой воды конкуренция значительно выше. Здесь важно быть ближе к рынку сбыта, чтобы снизить расходы на логистику.
А как у нас?
В Омске есть собственный производитель минеральных и питьевых вод — ЗАО «Завод розлива минеральной воды „Омский“». В прошлом году он отметил 50-летний юбилей со дня создания. Помимо культовой лечебно-столовой воды «Омская 1», завод выпускает марки питьевой воды «Вундервелле» и купажированной воды «Русская Аляска», а также газировки «Сиропчик» и «Бегемотя», квас «Хлебный».
Согласно бухгалтерской отчетности, за 2022 год выручка омской компании выросла на 20% (221 млн рублей) по сравнению с 2021 годом (176 млн рублей). В то же время чистая прибыль, наоборот, снизилась на 17% — с 9,78 млн до 8,16 млн рублей.
Завод розлива минеральной воды «Омский» реализует свою продукцию преимущественно в магазинах Омской области, Тюмени, Сургута, а также других городах и регионах России.
«Бывали у нас небольшие поставки даже в Израиль. Пару раз отправляли туда по нескольку контейнеров. Но такая логистика очень дорогая, конечно», — рассказывает гендиректор предприятия Леонид Косых.
Основным конкурентом омской минералки является новосибирская марка «Карачинская», которая разливается на ООО «Карачинский источник». Новосибирское предприятие также выпускает питьевую воду «Ассоль» и газированные тапитки «Шорли» и «Экстра». Оно во всем масштабнее омского: численность работников превышает 500 человек (88 сотрудников на омском), выручка за 2022 год составляет 3,8 млрд рублей, а прибыль — 416,5 млн рублей.
Однако в Омске, по словам местных игроков, есть рынок, на который почти не заходят иногородние компании. Это поставка питьевой воды в больших объемах для кулеров. Один из лидеров рынка — вода «Подгородная», которая появилась в 1997 году. ЗАО «Чистая вода», которой принадлежит марка, первой предложила омичам услуги по доставке питьевой природной воды в офис и на дом. Предприятие производит воду только в 19-литровых бутылях. Представители компании отмечают, что спрос на нее растет, потому что водопроводная вода не отвечает всем потребностям. При этом омичи обращают внимание на цену и чаще выбирают то, что дешевле.
Тренды и сложности
Самый продаваемый формат упакованной воды — полуторалитровая бутылка. Но в последние годы на рынке возник тренд к расширению размерного ряда. Компании-производители выпускают форматы «1,25», «0,75», «0,6» и другие. Все они находят своего покупателя. Омская питьевая вода «Вундервелле» в ноябре 2023 тоже увидела свет в новом объеме — 0,35 литра. На предприятии этот формат считают удобным для всех.
Игроки рынка называют бутилированную воду в России одной из самых зарегулированных отраслей. На нее распространяется действие законов и нормативных актов из самых разных сфер — пищевой промышленности, перерабатывающей, недропользования, экологии и других.
«С точки зрения зарегулированности более сложными являются только рынки алкоголя, фармы и табака. Мы насчитали более десятка различных ведомств. Мы работаем и с Роснедрами, и с Роспатентом, с Роспотребнадзором, Росприроднадзором, мы работаем с Минсельхозом России, с Минпромторгом, в отдельных частях. То есть единого органа управления отрасл нет. Само собой, в каких-то местах такая распределенность функций работает не в пользу государства и не в пользу индустрии», — считает президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.
Законы меняются стремительно, и успевать за ними трудно. Цифровая маркировка, обязательное подключение к электронному документообороту, а с этого года — новые правила утилизации тары. Теперь утилизировать упаковку должен ее производитель, а не производитель товара, как прежде. Если он не может переработать тару, то должен заплатить экологический сбор, тарифы которого выросли. Кроме того, до сих пор неясно, как быть с ПЭТ-преформой. Кто отвечает за ее утилизацию: тот завод, который выпустил заготовку, или тот, где ее превратили в бутылку?
Игроки рынка говорят: финансовая нагрузка на бизнес сейчас увеличивается в несколько раз, а оборотных средств на все изменения компаниям может не хватить. Во-первых, им все еще нужно отчитаться за прошлый год, когда действовали прежние правила. Во-вторых, заплатить экосбор. Кроме того, упаковку теперь придется покупать гораздо дороже, так как заводы-производители тары уже включают экосбор в цену на товар.
Торгово-промышленная палата помогает бизнесу найти общий язык между собой, а также с клиентом и государством.
«Это работа в рамках межотраслевого экспертного совета, где представлены основные национальные ассоциации производителей, поставщиков и вся торговля. Мы стараемся вот уже почти 10 лет разрешать конфликты, которые время от времени происходят между участниками рынка. Что касается интересов потребителей, здесь мы работаем с системой „Честный знак“ чтобы не допускать сложностей, которые возникают при функционировании этой системы и гарантируют безопасность и качество питьевой воды для потребителей. И третье направление — это работа с органами власти. Здесь работа ведется и по техническим регламентам, по контролю за соблюдением законодательства о торговых марках, и работа с Минпромторгом», — подчеркивает председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов.
В ТПП России считают, что одна из главных задач в работе с сектором упакованной воды — сделать так, чтобы изменения в законодательстве были как можно менее безболезненными для бизнеса. А для этого важен диалог и взаимопонимание как внутри отрасли, так и предпринимателей с государством.