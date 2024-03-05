В честь праздника. 8 марта в Омске пройдет забег в купальниках

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Забег в купальниках в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» приурочен к Международному женскому дню. Мероприятие начнется в 11:00, в нем примут участие девушки из клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи».
Забег для спортсменок начнется у входа в парк «Вокруг света». Далее они побегут по верхней аллее до улицы Кемеровской и обратно до акватории, рассказали в городской администрации.
На забег могут посмотреть болельщики, вход на территорию парка свободный. После окончания дистанции, в акватории пройдет церемония поздравления представительниц прекрасного пола с праздником, далее состоится заплывы в проруби.