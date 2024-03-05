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8 марта в омском парке «Зеленый остров» пройдет забег в купальниках

В честь праздника. 8 марта в Омске пройдет забег в купальниках

5 марта 2024, 11:38
Фото: Администрация города Омска

8 марта в омском парке «Зеленый остров» пройдет забег в купальниках

В мероприятии примут участие девушки из клуба закаливания и зимнего плавания.

Забег в купальниках в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» приурочен к Международному женскому дню. Мероприятие начнется в 11:00, в нем примут участие девушки из клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи».

Забег для спортсменок начнется у входа в парк «Вокруг света». Далее они побегут по верхней аллее до улицы Кемеровской и обратно до акватории, рассказали в городской администрации.

На забег могут посмотреть болельщики, вход на территорию парка свободный. После окончания дистанции, в акватории пройдет церемония поздравления представительниц прекрасного пола с праздником, далее состоится заплывы в проруби.

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#Омск#Соревнования#Спортивные соревнования#Забег#Новости#Парк Зеленый остров#Анастасия Баянова#Закаливание
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