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иллюстрация

Атаманы в здании. При правительстве Омской области создали центр «Казаки Сибири»

26 августа 2023, 03:49
Фото: Город55
иллюстрация

При правительстве Омской области создали центр «Казаки Сибири»

Это учреждение будет работать при министерстве региональной безопасности.

В Омской области появилось казенное учреждение «Казаки Сибири». Соответствующая информация уже внесена в ЕГРЮЛ. Дата регистрации — 24 августа 2023 года.

Директором организации выступил Андрей Русаков. Он также числится в списке совладельцев ООО «Автогардероб». Учредителем «Казаков Сибири» является министерство безопасности Омской области. Кстати, учреждение находится по тому же адресу, что и министерство, оба зарегистрированы на Тимуровском проезде, 2.

Напомним, что речь о создании центра «Казаки Сибири» в регионе на заседании областного правительства зашла 17 августа. Новое учреждение будет реализовывать планы госполитики, касающиеся российского казачества. Его задача — возрождать и поддерживать традиционный уклад жизни казаков на территории Омской области.

Ранее также планировалось создать в местном правительстве новую структуру — министерство по делам молодежи.

В Омской области появится министерство по делам молодежи
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Казаки#Новости#Алина Ясинская#Казенное учреждение#Казаки Сибири
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