Атаманы в здании. При правительстве Омской области создали центр «Казаки Сибири»

Директором организации выступил Андрей Русаков. Он также числится в списке совладельцев ООО «Автогардероб». Учредителем «Казаков Сибири» является министерство безопасности Омской области. Кстати, учреждение находится по тому же адресу, что и министерство, оба зарегистрированы на Тимуровском проезде, 2.