РЭО проверит мусорные свалки возле аэропортов из-за скопления птиц

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Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что мусорные свалки привлекают множество птиц, это может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Поэтому было принято решение провести мониторинг территорий, расположенных в радиусе 15 километров от центра взлетно-посадочной полосы. Он отметил, что РЭО ответственно подходит к этой задаче, учитывая растущее число инцидентов с воздушным судами из-за птиц, сообщает 56orb.ru.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1460, владельцы таких полигонов обязаны провести орнитологические исследования до 1 сентября 2024 года. В противном случае им грозит запрет на использование территории. Также собственники могут принять необходимые меры для предотвращения скопления птиц и обеспечения безопасности полетов.
РЭО сотрудничает с органами власти в регионах, ответственными за проведение и мониторинг орнитологических исследований. Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что проведение таких исследований необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в авиации и обеспечения безопасности полетов.