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РЭО проверит мусорные свалки возле аэропортов из-за скопления птиц

РЭО проверит мусорные свалки возле аэропортов из-за скопления птиц

22 февраля 2024, 12:00
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) проводит комплексное орнитологическое исследование полигонов, расположенных возле аэропортов, с целью обеспечения безопасности полетов.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что мусорные свалки привлекают множество птиц, это может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Поэтому было принято решение провести мониторинг территорий, расположенных в радиусе 15 километров от центра взлетно-посадочной полосы. Он отметил, что РЭО ответственно подходит к этой задаче, учитывая растущее число инцидентов с воздушным судами из-за птиц, сообщает 56orb.ru.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1460, владельцы таких полигонов обязаны провести орнитологические исследования до 1 сентября 2024 года. В противном случае им грозит запрет на использование территории. Также собственники могут принять необходимые меры для предотвращения скопления птиц и обеспечения безопасности полетов.

РЭО сотрудничает с органами власти в регионах, ответственными за проведение и мониторинг орнитологических исследований. Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что проведение таких исследований необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в авиации и обеспечения безопасности полетов.

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