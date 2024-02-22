РЭО проверит мусорные свалки возле аэропортов из-за скопления птиц

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что мусорные свалки привлекают множество птиц, это может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Поэтому было принято решение провести мониторинг территорий, расположенных в радиусе 15 километров от центра взлетно-посадочной полосы. Он отметил, что РЭО ответственно подходит к этой задаче, учитывая растущее число инцидентов с воздушным судами из-за птиц, сообщает 56orb.ru.