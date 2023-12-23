Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области

В Омской области подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате в регионе с 1 января 2024 года. Согласно документу, МРОТ для работников некоммерческих организаций, финансируемых из областного и местного бюджетов, и работников, которые участвуют в общественных работах, составит 19242 рубля. Для остальных сотрудников минимальный размер оплаты труда будет 19500 рублей. Суммы указаны без учета районного коэффициента.