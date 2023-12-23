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Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области

23 декабря 2023, 03:59
Фото: 1MI
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Стал известен размер МРОТ для Омской области на 2024 год

Региональное соглашение о размере минимальной зарплаты в следующем году опубликовало правительство Омской области.

В Омской области подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате в регионе с 1 января 2024 года. Согласно документу, МРОТ для работников некоммерческих организаций, финансируемых из областного и местного бюджетов, и работников, которые участвуют в общественных работах, составит 19242 рубля. Для остальных сотрудников минимальный размер оплаты труда будет 19500 рублей. Суммы указаны без учета районного коэффициента.

Однако с учетом районного коэффициента 1,15 МРОТ составит 22128,3 и 22425 рублей соответственно. То есть в сравнении с текущим годом минимальная зарплата увеличится на 3450 рублей.

Подписи под региональным соглашением поставили губернатор Виталий Хоценко, председатель «Федерации омских профсоюзов» Сергей Моисеенко и президент «Омского регионального объединения работодателей» Владимир Березовский.

Напомним, что на пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 14 декабря, президент заявил, что реальная зарплата в стане вырастет с учетом инфляции на 8%:

С учетом инфляции. Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%
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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Мрот#Соглашение#Юлия Истомина
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