Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области

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Published Сегодня, 03:59
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В Омской области подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате в регионе с 1 января 2024 года. Согласно документу, МРОТ для работников некоммерческих организаций, финансируемых из областного и местного бюджетов, и работников, которые участвуют в общественных работах, составит 19242 рубля. Для остальных сотрудников минимальный размер оплаты труда будет 19500 рублей. Суммы указаны без учета районного коэффициента.
Однако с учетом районного коэффициента 1,15 МРОТ составит 22128,3 и 22425 рублей соответственно. То есть в сравнении с текущим годом минимальная зарплата увеличится на 3450 рублей.
Подписи под региональным соглашением поставили губернатор Виталий Хоценко, председатель «Федерации омских профсоюзов» Сергей Моисеенко и президент «Омского регионального объединения работодателей» Владимир Березовский.
Напомним, что на пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 14 декабря, президент заявил, что реальная зарплата в стане вырастет с учетом инфляции на 8%: