Для разгрузки в часы-пик. В Октябрьском округе Омска изменили работу светофоров

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Об этом рассказали в омском департаменте транспорта. Сообщается, что решение продлить «зеленый» сигнал на трех светофорах было принято для разгрузки улицы Кирова в часы-пик и предотвращения аварий на участке.
Так, согласно новым правилам, на пересечении улицы Кирова с Барабинской и 27-й Рабочей светофор будет гореть разрешающим сигналом 102 секунды вместо 87. Такое изменение будет действовать с 6:00 до 8:30 и предназначено для водителей, следующих по улице Кирова.
Продлили «зеленый» и на другом светофорном объекте. Теперь на пересечении улицы Кирова и 25-й Рабочей с 7 до 8:30 утра водители смогут проезжать 92 секунды вместо 64, а в остальное время 73 вместо 64 секунд. В этот же период времени на перекрестке улиц Кирова и 23-й Рабочей время «зеленого» сигнала станет больше сразу на 74 секунды: 114 вместо 40.