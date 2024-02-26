Для разгрузки в часы-пик. В Октябрьском округе Омска изменили работу светофоров

Продлили «зеленый» и на другом светофорном объекте. Теперь на пересечении улицы Кирова и 25-й Рабочей с 7 до 8:30 утра водители смогут проезжать 92 секунды вместо 64, а в остальное время 73 вместо 64 секунд. В этот же период времени на перекрестке улиц Кирова и 23-й Рабочей время «зеленого» сигнала станет больше сразу на 74 секунды: 114 вместо 40.