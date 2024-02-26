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В Октябрьском округе Омска изменили работу светофоров

Для разгрузки в часы-пик. В Октябрьском округе Омска изменили работу светофоров

26 февраля 2024, 12:01
Фото: 1MI

В Октябрьском округе Омска изменили работу светофоров

Корректировки затронули три светофора на улице Кирова.

Об этом рассказали в омском департаменте транспорта. Сообщается, что решение продлить «зеленый» сигнал на трех светофорах было принято для разгрузки улицы Кирова в часы-пик и предотвращения аварий на участке.

Так, согласно новым правилам, на пересечении улицы Кирова с Барабинской и 27-й Рабочей светофор будет гореть разрешающим сигналом 102 секунды вместо 87. Такое изменение будет действовать с 6:00 до 8:30 и предназначено для водителей, следующих по улице Кирова.

Продлили «зеленый» и на другом светофорном объекте. Теперь на пересечении улицы Кирова и 25-й Рабочей с 7 до 8:30 утра водители смогут проезжать 92 секунды вместо 64, а в остальное время 73 вместо 64 секунд. В этот же период времени на перекрестке улиц Кирова и 23-й Рабочей время «зеленого» сигнала станет больше сразу на 74 секунды: 114 вместо 40.

В Омске на нескольких светофорах увеличили время для проезда автомобилей
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#Омск#Омская область#Светофор#Новости#Режим#Режим работы#Светофоры#Анастасия Баянова
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