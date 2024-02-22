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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В России хотят ввести Вифлеемский сертификат. Рассказываем, для чего он нужен

В России хотят ввести Вифлеемский сертификат. Рассказываем, для чего он нужен

22 февраля 2024, 10:07
Фото: 1MI
За его введение выступили противники абортов. Сертификат будет поощрять врачей, которые отговаривают женщин от прерывания беременности.

В России развернулась кампания против абортов, сообщает «Newia». В рамках этой кампании, в некоторых регионах начали активно высказываться за запрет прерывания беременности в частных клиниках. По мнению властей, там аборты делают ради выгоды, врачи намеренно склоняют сомневающуюся женщину к такому решению. Обратное можно сказать о государственных медучреждениях: там количество абортов, наоборот, снижается.

Вифлеемский сертификат — это программа, согласно которой планируется стимулировать врачей, которые отговаривают женщин от прерывания беременности, а тех, кто призывает к этому, наоборот, штрафовать. Интересно, что такое название он получил не просто так.

«Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасен благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
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#Омск#Омская область#Новости#Сертификат#Анастасия Баянова#Аборты#Аборт#Нововведение
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