В России хотят ввести Вифлеемский сертификат. Рассказываем, для чего он нужен

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В России развернулась кампания против абортов, сообщает «Newia». В рамках этой кампании, в некоторых регионах начали активно высказываться за запрет прерывания беременности в частных клиниках. По мнению властей, там аборты делают ради выгоды, врачи намеренно склоняют сомневающуюся женщину к такому решению. Обратное можно сказать о государственных медучреждениях: там количество абортов, наоборот, снижается.
Вифлеемский сертификат — это программа, согласно которой планируется стимулировать врачей, которые отговаривают женщин от прерывания беременности, а тех, кто призывает к этому, наоборот, штрафовать. Интересно, что такое название он получил не просто так.
«Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасен благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.