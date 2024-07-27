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Сертификат

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«Птичка» за 23 млн. В Омске продают американский вертолет с бабочками на хвосте
27 июля, 02:33
От 1,3 до 4,5 млн. В Омске выделили более 28 млн рублей на жилье для молодых семей
4 июня, 05:18
В России хотят ввести Вифлеемский сертификат. Рассказываем, для чего он нужен
За его введение выступили противники абортов. Сертификат будет поощрять врачей, которые отговаривают женщин от прерывания беременности.
22 февраля, 10:07
2023
Регистрации на проект «Омская область: ПРОдвижение» продлится еще 10 дней
9 октября 2023, 06:58
Омским сиротам выделят дополнительные сертификаты на приобретение жилья
Сегодня в министерстве строительства Омской области начали выдавать дополнительную партию сертификатов на покупку недвижимости в собственность.
7 августа 2023, 12:30
В Омской области 75 семей получили свидетельства на покупку и строительство жилья
Рассказываем, как получить субсидию по федеральной программе.
26 мая 2023, 05:48
Участвующих в СВО выпускников омских детдомов обеспечат жильем в первую очередь
Жилищные сертификаты детям-сиротам начали выдавать в прошлом году. Всего за 2022 год в Омской области такой документ получил 201 человек.
17 февраля 2023, 05:31

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