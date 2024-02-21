«Газпромнефть-СМ» расширяет сотрудничество с аграриями Нижегородской области

«Агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов в экономике региона, который активно развивается. В прошлом году наши производители значительно расширили парк сельхозтехники — приобрели более 1,5 тысяч тракторов, комбайнов, посевных комплексов. Для стабильной работы механизмов и выполнения посевной программы требуется бесперебойное снабжение качественными маслами. Мы готовы к сотрудничеству с „Газпромнефть-СМ“ в части расширения поставок смазочных материалов нашим аграриям».