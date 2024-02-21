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«Газпромнефть-СМ» расширяет сотрудничество с аграриями Нижегородской области

«Газпромнефть-СМ» расширяет сотрудничество с аграриями Нижегородской области

21 февраля 2024, 06:58
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
«Газпромнефть — смазочные материалы» и Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области обсудили потребность аграрных предприятий региона в российских маслах в преддверии весенней посевной кампании.

Широкий ассортимент смазочных материалов «Газпромнефть-СМ» позволяет закрыть потребность всего парка сельскохозяйственной техники региона. Линейка всесезонных масел обладает улучшенными эксплуатационными свойствами и гарантирует надежную работу узлов и агрегатов в период высоких нагрузок во время посевной. Продукция помогает увеличить межсервисный интервал, а также защитить механизмы от воздействия пыли и грязи.

«Газпромнефть-СМ» обеспечивает поставки крупнейшим производственным предприятиям Нижегородской области, а также предоставляет техническое сопровождение на базе собственного экспертного центра. Диагностические мощности G-Profi Expert Center в Нижнем Новгороде дают возможность оценить состояние агрегатов и их систем путем исследования применяемых масел.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Нашим партнерам мы предлагаем системное решение, которое включает в себя как поставку смазочных материалов под запрос бизнеса, так и комплексное технологическое сопровождение. Эксперты „Газпромнефть-СМ“ оказывают поддержку по оптимальному подбору продукции и обучению представителей промышленных предприятий».

Николай Денисов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области:

«Агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов в экономике региона, который активно развивается. В прошлом году наши производители значительно расширили парк сельхозтехники — приобрели более 1,5 тысяч тракторов, комбайнов, посевных комплексов. Для стабильной работы механизмов и выполнения посевной программы требуется бесперебойное снабжение качественными маслами. Мы готовы к сотрудничеству с „Газпромнефть-СМ“ в части расширения поставок смазочных материалов нашим аграриям».

#Общество#Экономика#Бизнес#Омск#Нефть#Нижегородская область
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