Ждите как весну. Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию в феврале

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Стало известно, когда президент России Владимир Путин выступит с посланием. Он обратится к Федеральному Собранию в конце февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.
Так, глава государства выступит в следующий четверг, 29 числа. Собственно, это послание закреплено законодательно как ежегодное. В прошлом году его также проводили в последнем месяце зимы.
Ранее президент РФ давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Город55 публиковал главное из их разговора. Кроме того, есть материал с ключевыми моментами, которые были озвучены Путиным на другом послании. Его можно прочесть по ссылке ниже.