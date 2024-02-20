Ждите как весну. Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию в феврале

Ранее президент РФ давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Город55 публиковал главное из их разговора. Кроме того, есть материал с ключевыми моментами, которые были озвучены Путиным на другом послании. Его можно прочесть по ссылке ниже.