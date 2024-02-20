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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

иллюстрация

Ждите как весну. Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию в феврале

20 февраля 2024, 07:38
Фото: Город55
иллюстрация

Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию в конце зимы

Как и в прошлом году мероприятие запланировано в преддверии марта.

Стало известно, когда президент России Владимир Путин выступит с посланием. Он обратится к Федеральному Собранию в конце февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Так, глава государства выступит в следующий четверг, 29 числа. Собственно, это послание закреплено законодательно как ежегодное. В прошлом году его также проводили в последнем месяце зимы.

Ранее президент РФ давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Город55 публиковал главное из их разговора. Кроме того, есть материал с ключевыми моментами, которые были озвучены Путиным на другом послании. Его можно прочесть по ссылке ниже.

Главное. Президент Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону
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Послание президента Путина Федеральному собранию 2023. Главное
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#Политика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Новости#Кремль#Послание Федеральному собранию#Алина Ясинская
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