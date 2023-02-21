Послание президента Путина Федеральному собранию 2023. Главное

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отметим, что Путин уточнил, что Россия не выходит из договора, а лишь приостанавливает свое участие в нем.
Президент предложил официально отказаться от болонской системы в российских вузах. Сейчас студенты получают высшее образование нескольких уровней: бакалавриат, магистратура и специалитет, аспирантура, а Владимир Владимирович предлагает постепенный переход обратно к специалитету.
Путин предложил раз в полгода отправлять военных в двухнедельный отпуск, в том числе — добровольцев. Президент отметил, что 14 дней отпуска без учета времени на дорогу. Каждому бойцу необходимо дать возможность навестить свою семью и побыть рядом с родными и близкими.
Президент поручил регионам до конца 2023 года создать фонд государственной помощи семьям военнослужащих в СВО, а также закрепить социального работника за каждой из них. Фонд будет координировать предоставление поддержки семьям мобилизованных.
Владимир Путин предложил ввести льготную аренду на жилье для работников, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Арендная ставка для них будет значительно ниже рыночной, так как большую часть платы за жилье возьмет на себя государство.