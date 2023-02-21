Послание президента Путина Федеральному собранию 2023. Главное

Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отметим, что Путин уточнил, что Россия не выходит из договора, а лишь приостанавливает свое участие в нем.