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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Послание президента Путина Федеральному собранию 2023. Главное

21 февраля 2023, 11:37
Фото: Скриншот 1 канала
Заявления Владимира Путина во время выступления перед Федеральным собранием.

Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отметим, что Путин уточнил, что Россия не выходит из договора, а лишь приостанавливает свое участие в нем.

Президент предложил официально отказаться от болонской системы в российских вузах. Сейчас студенты получают высшее образование нескольких уровней: бакалавриат, магистратура и специалитет, аспирантура, а Владимир Владимирович предлагает постепенный переход обратно к специалитету.

Путин предложил раз в полгода отправлять военных в двухнедельный отпуск, в том числе — добровольцев. Президент отметил, что 14 дней отпуска без учета времени на дорогу. Каждому бойцу необходимо дать возможность навестить свою семью и побыть рядом с родными и близкими.

Президент поручил регионам до конца 2023 года создать фонд государственной помощи семьям военнослужащих в СВО, а также закрепить социального работника за каждой из них. Фонд будет координировать предоставление поддержки семьям мобилизованных.

Владимир Путин предложил ввести льготную аренду на жилье для работников, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Арендная ставка для них будет значительно ниже рыночной, так как большую часть платы за жилье возьмет на себя государство.

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