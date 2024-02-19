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Published Сегодня, 10:37

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администрация Омска

Еще одна попытка: в омском ДООСП возобновилась процедура ликвидации

19 февраля 2024, 10:37
Фото: Город55
администрация Омска

Омский департамент общественных отношений подал новое заявление о ликвидации

Документы должны быть готовы к 26 февраля.

В судьбе одного из департаментов администрации Омска скоро все-таки могут поставить точку. Это следует из официального сообщения о подаче специального документа — «заявления о ликвидации юридического лица». Заявление подано 15 февраля, и уже к 26-му должны быть готовы документы об исключении из ЕГРЮЛ департамента общественных отношений и социальной политики.

Напомним: это ведомство должно прекратить свое существование в рамках общей реорганизации омской мэрии. Функции департамента переходят к управлению общественных отношений и социальных вопросов. Сроки ликвидации переносили уже несколько раз, причем заявление о ликвидации подавалось 17 ноября, но тогда это не имело заметных последствий. Известно, что не позже 5 декабря 2023 года был составлен промежуточный ликвидационный баланс юридического лица.

Руководителем департамента сейчас является Андрей Степанов, председатель ликвидационной комиссии. Отметим, что ДООСП вместе с департаментом контроля находился в ведении вице-мэра Эдуарда Ягодки, недавно оставившего свой пост, тогда как работу управления общественных отношений и социальных вопросов курирует другой заместитель Сергея Шелеста — Владимир Куприянов.

В Омске началась ликвидация департамента общественных отношений
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#ДООСП
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