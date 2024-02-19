Еще одна попытка: в омском ДООСП возобновилась процедура ликвидации

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В судьбе одного из департаментов администрации Омска скоро все-таки могут поставить точку. Это следует из официального сообщения о подаче специального документа — «заявления о ликвидации юридического лица». Заявление подано 15 февраля, и уже к 26-му должны быть готовы документы об исключении из ЕГРЮЛ департамента общественных отношений и социальной политики.
Напомним: это ведомство должно прекратить свое существование в рамках общей реорганизации омской мэрии. Функции департамента переходят к управлению общественных отношений и социальных вопросов. Сроки ликвидации переносили уже несколько раз, причем заявление о ликвидации подавалось 17 ноября, но тогда это не имело заметных последствий. Известно, что не позже 5 декабря 2023 года был составлен промежуточный ликвидационный баланс юридического лица.
Руководителем департамента сейчас является Андрей Степанов, председатель ликвидационной комиссии. Отметим, что ДООСП вместе с департаментом контроля находился в ведении вице-мэра Эдуарда Ягодки, недавно оставившего свой пост, тогда как работу управления общественных отношений и социальных вопросов курирует другой заместитель Сергея Шелеста — Владимир Куприянов.