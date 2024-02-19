Еще одна попытка: в омском ДООСП возобновилась процедура ликвидации

Напомним: это ведомство должно прекратить свое существование в рамках общей реорганизации омской мэрии. Функции департамента переходят к управлению общественных отношений и социальных вопросов. Сроки ликвидации переносили уже несколько раз, причем заявление о ликвидации подавалось 17 ноября, но тогда это не имело заметных последствий. Известно, что не позже 5 декабря 2023 года был составлен промежуточный ликвидационный баланс юридического лица.