Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

мэрия Омска

В Омске началась ликвидация департамента общественных отношений

20 ноября 2023, 07:50
Фото: Город55
мэрия Омска

Омский ДООСП все-таки ликвидируют

Ведомство планируется упразднить к 29 декабря.

В судьбе одного из департаментов администрации Омска скоро будет поставлена точка. Это следует из официального сообщения о подаче специального документа — «заявления о ликвидации юридического лица». Заявление подано 17 ноября, и уже к 27-му должны быть готовы документы об исключении из ЕГРЮД департамента общественных отношений и социальной политики.

Напомним: это ведомство должно прекратить свое существование в рамках общей реорганизации омской мэрии. Функции департамента переходят к управлению общественных отношений и социальных вопросов. Сроки ликвидации переносили уже трижды: в предыдущий раз ДООСП должны были упразднить к 3 апреля, но мэр Сергей Шелест специальным постановлением продлил процесс до 29 декабря.

Директором департамента сейчас является Эдуард Ягодка, одновременно занимающий пост вице-мэра и курирующий департамент контроля и управление финансового контроля. Управление общественных отношений и социальных вопросов находится в ведении другого заместителя Шелеста — Владимира Куприянова.

В Омске ликвидацию департамента общественных отношений продлили до конца декабря
Узнать подробнее
#Омск#Мэрия Омска#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой
Сегодня, 09:47
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
Сегодня, 09:01
Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
Сегодня, 09:26
Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»
Сегодня, 09:23
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
Сегодня, 05:24