В Омске началась ликвидация департамента общественных отношений

В судьбе одного из департаментов администрации Омска скоро будет поставлена точка. Это следует из официального сообщения о подаче специального документа — «заявления о ликвидации юридического лица». Заявление подано 17 ноября, и уже к 27-му должны быть готовы документы об исключении из ЕГРЮД департамента общественных отношений и социальной политики.