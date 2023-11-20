В Омске началась ликвидация департамента общественных отношений

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В судьбе одного из департаментов администрации Омска скоро будет поставлена точка. Это следует из официального сообщения о подаче специального документа — «заявления о ликвидации юридического лица». Заявление подано 17 ноября, и уже к 27-му должны быть готовы документы об исключении из ЕГРЮД департамента общественных отношений и социальной политики.
Напомним: это ведомство должно прекратить свое существование в рамках общей реорганизации омской мэрии. Функции департамента переходят к управлению общественных отношений и социальных вопросов. Сроки ликвидации переносили уже трижды: в предыдущий раз ДООСП должны были упразднить к 3 апреля, но мэр Сергей Шелест специальным постановлением продлил процесс до 29 декабря.
Директором департамента сейчас является Эдуард Ягодка, одновременно занимающий пост вице-мэра и курирующий департамент контроля и управление финансового контроля. Управление общественных отношений и социальных вопросов находится в ведении другого заместителя Шелеста — Владимира Куприянова.