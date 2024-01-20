Увезли с работы. В Омске врачи спасли 49-летнюю женщину с острым инфарктом миокарда

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В региональном министерстве здравоохранения рассказали о спасении 49-летней женщины. У нее диагностировали острый инфаркт миокарда. Ей стала плохо на работе.
«Пациентка, находясь на рабочем месте почувствовала интенсивную давящую боль за грудиной, появилась одышка и слабость, вызвала бригаду скорой помощи результатам исследования выявлены признаки острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST», — рассказал врач-кардиолог кардиологического отделения для больных с острым коронарным синдромом МСЧ-4 Денис Жучков.
У омички обнаружили пристеночный тромб в одной из крупных артерий сердца. Ей экстренно имплантировали стент и полностью восстановили кровоток по инфаркт-зависимой артерии.
После операции женщина лежала в палате реанимации и интенсивной терапии, а через пару дней ее перевели в общую палату. Вскоре омичку выписали, она чувствует себя намного лучше.
Врачи советуют регулярно проходить медосмотр и диспансеризацию, чтобы выявить отклонения на ранних стадиях.