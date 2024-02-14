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С антивандальными ершиками. В Омской крепости решили установить туалет за 2,5 млн

14 февраля 2024, 05:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

На территории Омской крепости хотят установить новый туалет за 2,5 млн рублей

Модульный туалет будет состоять из трех помещений: женского, мужского и для маломобильных граждан.

Музей-исторический парк «Омская крепость» объявил аукцион на поставку модульного туалета. Бюджетное учреждение готово заплатить за него 2,5 млн рублей.

Известно, что туалет будет состоять из трех помещений: мужского и женского на два изолированных отсека с унитазами и отсека для мытья рук в каждом, помещения для маломобильной группы населения с одним унитазом и раковиной для мытья рук, а также кассы.

По условиям контракта, каркас туалета должен быть выполнен из стали, стены — из металлопрофиля. В комплектацию модульного туалета входят пять антивандальных унитазов, три антивандальные раковины, зеркала, урны для мусора, бойлер на 10 литров, антивандальные держатели бумаги, антивандальные ершики, дозаторы жидкого мыла и пандусы с поручнями для кабины, предназначенной для маломобильных граждан. Туалет предстоит оснастить табличкой с соответствующей надписью с подсветкой.

Эскиз из проекта контрактаЭскиз из проекта контракта
Эскиз из проекта контракта
Фото: Портал Госзакупок

Поставить туалет на Партизанскую нужно в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта.

«Омская крепость» потратит почти 300 тысяч рублей на безопасность по неясному поводу
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#Общество#Омск#Омская крепость#Госзакупки#Новости#Общественные пространства#Туалет#Поставка#Юлия Истомина
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