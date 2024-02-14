С антивандальными ершиками. В Омской крепости решили установить туалет за 2,5 млн

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Музей-исторический парк «Омская крепость» объявил аукцион на поставку модульного туалета. Бюджетное учреждение готово заплатить за него 2,5 млн рублей.
Известно, что туалет будет состоять из трех помещений: мужского и женского на два изолированных отсека с унитазами и отсека для мытья рук в каждом, помещения для маломобильной группы населения с одним унитазом и раковиной для мытья рук, а также кассы.
По условиям контракта, каркас туалета должен быть выполнен из стали, стены — из металлопрофиля. В комплектацию модульного туалета входят пять антивандальных унитазов, три антивандальные раковины, зеркала, урны для мусора, бойлер на 10 литров, антивандальные держатели бумаги, антивандальные ершики, дозаторы жидкого мыла и пандусы с поручнями для кабины, предназначенной для маломобильных граждан. Туалет предстоит оснастить табличкой с соответствующей надписью с подсветкой.
Поставить туалет на Партизанскую нужно в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта.