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«Пока идет подсчет голосов»: в еврейской общине Омска скоро сменится руководство

«Пока идет подсчет голосов»: в еврейской общине Омска скоро сменится руководство

13 февраля 2024, 10:23
Фото: пресс-служба «Евромеда»

«Пока идет подсчет голосов»: в еврейской общине Омска скоро сменится руководство

Ряд СМИ уже написал о том, что Олег Милютин встал во главе организации «Ор Хадаш».

В иудейской общине Омска «Ор Хадаш» вчера, 12 февраля, прошло собрание, посвященное выборам нового руководителя. «Коммерческие вести» сообщили, ссылаясь на осведомленный источник, что председателем общины избран Олег Милютин, сменивший в этом качестве Геннадия Фридмана. Однако в пресс-службе «Ор Хадаш» эти данные не подтвердили.

— Руководитель еще не избран, — объяснили корреспонденту Города 55 по телефону. — Сейчас идет подсчет голосов, окончательные данные появятся только на следующей неделе.

Отметим, что Геннадий Фридман мог отказаться от поста председателя в силу своего почтенного возраста: 4 февраля ему исполнилось 78 лет, предприниматель уже дистанцировался от управления своей бизнес-империей. Олег Милютин является гендиректором и единственным учредителем фармацевтической компании «Медэкспорт — Северная звезда», годовой оборот которой превышает 14 млрд рублей, ему принадлежит ряд других бизнес-активов.

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#Общество#Новости#Николай Эйхвальд#Еврейская община#Геннадий Фридман#Олег Милютин
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