«Пока идет подсчет голосов»: в еврейской общине Омска скоро сменится руководство

Отметим, что Геннадий Фридман мог отказаться от поста председателя в силу своего почтенного возраста: 4 февраля ему исполнилось 78 лет, предприниматель уже дистанцировался от управления своей бизнес-империей. Олег Милютин является гендиректором и единственным учредителем фармацевтической компании «Медэкспорт — Северная звезда», годовой оборот которой превышает 14 млрд рублей, ему принадлежит ряд других бизнес-активов.