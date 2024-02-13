«Пока идет подсчет голосов»: в еврейской общине Омска скоро сменится руководство

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В иудейской общине Омска «Ор Хадаш» вчера, 12 февраля, прошло собрание, посвященное выборам нового руководителя. «Коммерческие вести» сообщили, ссылаясь на осведомленный источник, что председателем общины избран Олег Милютин, сменивший в этом качестве Геннадия Фридмана. Однако в пресс-службе «Ор Хадаш» эти данные не подтвердили.
— Руководитель еще не избран, — объяснили корреспонденту Города 55 по телефону. — Сейчас идет подсчет голосов, окончательные данные появятся только на следующей неделе.
Отметим, что Геннадий Фридман мог отказаться от поста председателя в силу своего почтенного возраста: 4 февраля ему исполнилось 78 лет, предприниматель уже дистанцировался от управления своей бизнес-империей. Олег Милютин является гендиректором и единственным учредителем фармацевтической компании «Медэкспорт — Северная звезда», годовой оборот которой превышает 14 млрд рублей, ему принадлежит ряд других бизнес-активов.