На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В обществе с ограниченной ответственностью «Евразия-Консалтинг» изменилась структура собственности. Еще 24 апреля уставной капитал этой фирмы принадлежал одному человеку — Илье Геннадьевичу Фридману. Теперь же половина УК перешла к сыну собственнику, Марку Фридману.
Специализация «Евразии-Консалтинг» — «деятельность страховых агентов и брокеров». Ее руководителем является Александр Афонин, который управляет также ООО «Евразия Лидер», «Красный квадрат», «Омгражданпроект», «Остров сокровищ», «Штиль» и «Центр на Маяковского». Все эти компании принадлежат Илье Фридману, и только в «Центре на Маяковском» единственный собственник — Наталья Владимировна Фридман, жена предпринимателя.
Отметим, что Марк Фридман, представитель младшего поколения семьи, уже связан с целым рядом бизнес-активов: «ИТ Бизнес» (100%), «Люклер» (50%), академией профессионального образования «Евромед» (30%), «Аптекой Евромед» (4,44%) и др. Совсем недавно на него переписали 99% уставного капитала ООО «Декойл», которые прежде были оформлены на офшор.