На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив

Специализация «Евразии-Консалтинг» — «деятельность страховых агентов и брокеров». Ее руководителем является Александр Афонин, который управляет также ООО «Евразия Лидер», «Красный квадрат», «Омгражданпроект», «Остров сокровищ», «Штиль» и «Центр на Маяковского». Все эти компании принадлежат Илье Фридману, и только в «Центре на Маяковском» единственный собственник — Наталья Владимировна Фридман, жена предпринимателя.