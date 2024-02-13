Через неделю в Омске случится масштабное отключение холодной воды. Адреса

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В «ОмскВодоканале» сообщили, что через неделю в областном центре пройдет масштабное отключение холодной воды. Перекрытие водоснабжения запланировано на следующий вторник, 20 февраля.
С полуночи специалисты предприятия будут работать на аварийном участке водопровода рядом со зданием по улице Богдана Хмельницкого, 223. Они заменят трубы на протяженности до улицы Масленникова. На работы им дадут 24 часа.
В это время под отключение попадут дома:
К слову, день назад «ОмскВодоканал» также проделывал отключения, чтобы провести ремонтные работы.