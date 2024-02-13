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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

иллюстрация

Через неделю в Омске случится масштабное отключение холодной воды. Адреса

13 февраля 2024, 12:34
Фото: Город55
иллюстрация

Через неделю в Омске случится масштабное отключение холодной воды

Водоснабжение на сутки перекроют в более 200 домах.

В «ОмскВодоканале» сообщили, что через неделю в областном центре пройдет масштабное отключение холодной воды. Перекрытие водоснабжения запланировано на следующий вторник, 20 февраля.

С полуночи специалисты предприятия будут работать на аварийном участке водопровода рядом со зданием по улице Богдана Хмельницкого, 223. Они заменят трубы на протяженности до улицы Масленникова. На работы им дадут 24 часа.

В это время под отключение попадут дома:

Фото: «ОмскВодоканал»

К слову, день назад «ОмскВодоканал» также проделывал отключения, чтобы провести ремонтные работы.

Воды не будет. Омский водоканал сделал заявление о масштабном отключении
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#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Отключение воды#ОмскВодоканал#Новости#Ремонт водопровода#Алина Ясинская
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