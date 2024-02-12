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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

иллюстрация

Воды не будет. Омский водоканал сделал заявление о масштабном отключении

12 февраля 2024, 06:11
Фото: Город55
иллюстрация

«Росводоканал» предупредил омичей об отключениях холодной воды

Без воды останутся жители Нефтяников и Центрального округа.

Омский водоканал сообщает, что 12 февраля на улице Совхозная, 198 пройдут ремонтные работы. В период с 11 часов утра и до 3 часов дня воду отключат на улице Герцена, 250/1.

Кроме того, с 09:30 и до 14:00 часов сотрудникам водоканала предстоит выполнить монтажные работы на улице Химиков, 36/1. В это время без водоснабжения останутся жители следующих домов:

Фото: Город55

Напомним, что недавно рабочие устранили повреждения на трубопроводе на улице 2 Совхозная, 31, 75-й Гвардейской бригады, 1, улице Ватутина, 3-1.

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