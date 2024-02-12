Воды не будет. Омский водоканал сделал заявление о масштабном отключении

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Омский водоканал сообщает, что 12 февраля на улице Совхозная, 198 пройдут ремонтные работы. В период с 11 часов утра и до 3 часов дня воду отключат на улице Герцена, 250/1.
Кроме того, с 09:30 и до 14:00 часов сотрудникам водоканала предстоит выполнить монтажные работы на улице Химиков, 36/1. В это время без водоснабжения останутся жители следующих домов:
Напомним, что недавно рабочие устранили повреждения на трубопроводе на улице 2 Совхозная, 31, 75-й Гвардейской бригады, 1, улице Ватутина, 3-1.