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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

Омской предпринимательнице два раза вернули заявление о самобанкротстве

28 февраля 2023, 11:43
Наталье Спешиловой пока не удалось составить документ без ошибок.

Предпринимательница Наталья Спешилова, зарегистрированная в Омске, сейчас пытается добиться своего банкротства как физическое лицо. Получается пока не очень: опубликованы уже два «сообщения о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке».

Первое сообщение датировано 19 января 2023 года, второе — сегодняшним днем, 28 февраля. Получается, что оба раза в документе были найдены какие-то ошибки, из-за которых рассмотрение дела не может начаться.

Наталья Спешилова сейчас является директором ООО «Глобус», а до 2011 года еще и владела 50% уставного капитала этой фирмы. Ее компаньоном был Сергей Лещинский, позже предприятие целиком перешло под контроль Сергея Кириллова. «Глобус» занимался оптовой неспециализированной торговлей, а сейчас проходит процедуру ликвидации: в ноябре 2022 года суд принял решение о предстоящем исключении фирмы из госреестра юридических лиц.

Кстати, в 2014 году 39-летняя омичка с теми же фамилией, именем и отчеством искала на сайте work.ru работу продавца с зарплатой 10 тысяч рублей. Ее стаж тогда превышал 5 лет, в рубрике «Опыт» перечислялись «аккуратность, пунктуальность, выкладка витрины».

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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Экономика#Новости
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