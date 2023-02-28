Омской предпринимательнице два раза вернули заявление о самобанкротстве

Наталья Спешилова сейчас является директором ООО «Глобус», а до 2011 года еще и владела 50% уставного капитала этой фирмы. Ее компаньоном был Сергей Лещинский, позже предприятие целиком перешло под контроль Сергея Кириллова. «Глобус» занимался оптовой неспециализированной торговлей, а сейчас проходит процедуру ликвидации: в ноябре 2022 года суд принял решение о предстоящем исключении фирмы из госреестра юридических лиц.