Омской предпринимательнице два раза вернули заявление о самобанкротстве

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Предпринимательница Наталья Спешилова, зарегистрированная в Омске, сейчас пытается добиться своего банкротства как физическое лицо. Получается пока не очень: опубликованы уже два «сообщения о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке».
Первое сообщение датировано 19 января 2023 года, второе — сегодняшним днем, 28 февраля. Получается, что оба раза в документе были найдены какие-то ошибки, из-за которых рассмотрение дела не может начаться.
Наталья Спешилова сейчас является директором ООО «Глобус», а до 2011 года еще и владела 50% уставного капитала этой фирмы. Ее компаньоном был Сергей Лещинский, позже предприятие целиком перешло под контроль Сергея Кириллова. «Глобус» занимался оптовой неспециализированной торговлей, а сейчас проходит процедуру ликвидации: в ноябре 2022 года суд принял решение о предстоящем исключении фирмы из госреестра юридических лиц.
Кстати, в 2014 году 39-летняя омичка с теми же фамилией, именем и отчеством искала на сайте work.ru работу продавца с зарплатой 10 тысяч рублей. Ее стаж тогда превышал 5 лет, в рубрике «Опыт» перечислялись «аккуратность, пунктуальность, выкладка витрины».