«Забыл его фамилию»: В Омске вспомнили Буркова в связи с земельным вопросом

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Омском городском Совете сегодня, 8 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Одним из пунктов повестки было обсуждение «совершенствования механизмов льготного выкупа земельных участков». Его инициировали депутаты — и в городской администрации постарались подробно ответить на запрос с Думской.
В письме за подписью Сергея Шелеста рассказывается, что в 2019–2021 годах арендаторы земли могли выкупать ее за 10% кадастровой стоимости, если как минимум 3 года владели зданиями, расположенными на конкретном участке, не имели долгов по арендной плате или до подачи заявления выплачивали неосновательное обогащение. Благодаря этому только в 2020–2021 годах муниципалитет продал по льготной цене 110 участков в общей сложности на 394 гектара и получил 199 млн рублей.
В 2022–2023 годах, когда льгота кончилась, общее количество выкупов земельных участков уменьшилось на 24%. При этом авторы письма рассказывают, что для арендаторов муниципальной земли действуют другие льготы — например, снижение налога для предпринимателей, находящихся на «упрощенке».
— Действующие в настоящее время условия выкупа земельного участка предоставляют право собственникам зданий и сооружений приобретать земельные участки на льготных условиях — до 60-70 процентов ниже их рыночной стоимости, — говорится в документах.
Участников заседания такой ответ явно не удовлетворил. Бизнесмен Александр Дмитренко, глава комитета по поддержке предпринимательства при региональной торгово-промышленной палате, заявил, что хочет донести «аккумулированное мнение от бизнес-объединений»: чиновники, по его словам, поставили вопрос не так, как следовало бы.
Дмитренко уверен, что департамент имущественных отношений должен поставить перед собой стратегическую задачу: вовлечь в оборот по возможности всю муниципальную землю, чтобы вся она приносила доход. Со ссылкой на Игоря Зугу он рассказал, что сейчас в Омске насчитывается 380 тысяч земельных участков, от которых бюджет не получает ни налогов, ни арендной платы, — и с этим нужно что-то делать.
Предложение Дмитренко оказалось радикальным и простым: продать всю эту землю тем, кто ее использует, за 2,5% от кадастровой стоимости. Эту ставку он предложил, поскольку она уже действовала на территории всей России.
— Если все участки будут выкуплены, ежегодные поступления в бюджет составят 5,496 млрд рублей, — рассказал Дмитренко. — А поступления собственно от выкупа составят 9,16 млрд.
Однако это только начало: когда предприниматели выкупят землю, департамент имущественных отношений должен будет, по словам Дмитренко, взыскать с них через суд неосновательное обогащение за 3 последних года, и это даст бюджету еще 54 млрд рублей.
— Даже если только одна десятая предпринимателей осмелится выкупить, общие поступления превысят 6 млрд, — уверен Дмитренко.
Предложение это далеко не новое. Глава комитета по поддержке предпринимательству, по его словам, как минимум дважды выходил со своей инициативой на руководство региона, но ничего не добился.
— Я уже приходил к Назарову и к предшествующему губернатору (забыл его фамилию), — рассказал Дмитренко. — Они давали поручения министерству экономики посчитать выпадающие доходы. К сожалению, не видели здесь потенциала…
Депутаты городского Совета не стали комментировать это предложение и задавать, в частности, вопросы о том, насколько уместно предоставлять льготную ставку выкупа земли, чтобы тут же «тянуть» покупателя в суд ради взыскания дополнительных денег. Однако к департаменту имущественных отношений вопросы все же возникли. Например: когда в последний раз проводилась инвентаризация муниципальных земель?
Отметим, что руководство департамента достаточно давно называет своей целью постановку на учет всех бесхозных объектов, чтобы в дальнейшем они приносили муниципалитету доход. О тотальной инвентаризации рассказывал еще Денис Денежкин, руководивший ведомством в 2017–2019 годах. Однако воз, по-видимому, если и сдвинулся с места, то проехал не слишком большое расстояние.
— Вопрос для нас очень важный, мы хотели бы такую инвентаризацию провести, — призналась первый заместитель директора депимущества Юлия Швецова. Из ее ответа следовало, что для реализации столь масштабного проекта нужна поддержка других структур, но «реестр имущества» департаментом, конечно, ведется.
С жесткой критикой администрации выступил бизнесмен Максим Репин, приглашенный на заседание как член Омского областного союза предпринимателей. По его словам, позиция чиновников в истории с землей, как минимум, формалистична и непоследовательна: департамент предоставлял льготу, предъявляя явно ненужные барьерные условия.
— Мы были против барьерных условий, мы говорили, что они не нужны, — заявил Репин. — А тем, кому не дают выкупить землю, не дают и арендовать ее. Департамент одной рукой запрещает выкупать и арендовать, а другой взыскивает неосновательное обогащение. Он все больше предпринимателей уводит в эту сферу (нелегального использования муниципальной земли — Город55), а должен действовать наоборот…
Репин уверен: ситуацию в этой сфере нужно менять радикально, чтобы «порочные отношения» между администрацией и вынужденными нелегалами бизнес-сферы были прекращены.
— Ввел департамент выкуп за 10%, люди встрепенулись, подали заявления — а их увидели и потянули к «неосновательному обогащению», — рассказал Репин. — Это была какая-то обманка, извините за выражение. Губернатор, фамилию которого уже забыли, пришёл в Союз и спросил: почему вы не выкупаете землю? А потому, что выкупить не дают и начинают взыскивать деньги…
Репин напомнил, что кадастровая стоимость земли одномоментно была увеличена вдвое. Он уверен, что это было явное завышение показателя, к которому прибегли по требованию главы региона. И условия для бизнеса в результате существенно изменились.
— Значит, если говорят о скидке в 60%, это покупка не за 40%, а за 80, то есть почти рыночная стоимость, — констатировал Репин. — Получается, льготы нет: сначала цены подняли вдвое, а потом скидку дали 50%!
По отдельным участкам, по словам предпринимателя, кадастровая стоимость завышена в 35 раз, а судебная возможность уменьшить этот показатель фактически заблокирована.
Глава юридического департамента городской администрации Олег Баланов признал, что на заседании озвучена серьезная проблема, которую в формате горсовета не решить. Он предложил создать рабочую группу с участием представителей ГС, мэрии и предпринимательского сообщества, в которой можно было бы продолжать обсуждение с выходом на конкретные решения.
Депутаты эту инициативу поддержали. Теперь предложение Баланова будет озвучено на ближайшем пленарном заседании. При этом вопрос «о совершенствовании механизмов» остался на рассмотрении комитета.