«Забыл его фамилию»: В Омске вспомнили Буркова в связи с земельным вопросом

Дмитренко уверен, что департамент имущественных отношений должен поставить перед собой стратегическую задачу: вовлечь в оборот по возможности всю муниципальную землю, чтобы вся она приносила доход. Со ссылкой на Игоря Зугу он рассказал, что сейчас в Омске насчитывается 380 тысяч земельных участков, от которых бюджет не получает ни налогов, ни арендной платы, — и с этим нужно что-то делать.