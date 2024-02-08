В Омске прошел круглый стол с участием молодых ученых, приуроченный ко Дню науки

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В День российской науки в региональном Штабе общественной поддержки обсудили развитие науки в Омской области и преемственность поколений в этой сфере. В мероприятии приняли участие молодые ученые, представители научных династий, а также педагогический состав омских вузов.
«Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных научных разработок. Безусловно, наставничество в этой сфере нам в помощь. Сколько бы мы не говорили, что в научной работе требуется индивидуальность, реальные достижения появляются именно в коллективе. Поэтому наши ключевые приоритеты — преемственность, наставничество и формирование научных коллективов», — отметил модератор круглого стола, ректор СибАДИ Александр Жигадло.
Участники круглого стола обсудили приоритетные направления развития науки и рассмотрели успешный кейс системы наставничества в СибАДИ. Активное участие в обсуждении вопросов принимали студенты, которые хотят связать свое будущее с наукой.
«Наука — это сокровенное для меня, потому что когда пишешь научные статьи, то вдохновляешься работами других, более опытных людей, пытаешься становиться чуточку лучше и прогрессировать. Свою жизнь я планирую связать с наукой, следующий шаг — поступление в аспирантуру», — поделилась магистрантка СибАДИ Марина Балясникова.
Средства на разработку научных проектов и поддержку ученых выделяются в рамках нацпроекта «Наука и университеты», кроме того, внимание уделяется и модернизации научно-исследовательского флота, цифровой инфраструктуры, а также созданию комфортных условий для студентов и педагогов.