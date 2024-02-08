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В Омске прошел круглый стол с участием молодых ученых, приуроченный ко Дню науки

В Омске прошел круглый стол с участием молодых ученых, приуроченный ко Дню науки

8 февраля 2024, 10:11
Фото: Правительство Омской области
Участники мероприятия выделили приоритетные направления развития науки, а также рассмотрели кейс системы наставничества в СибАДИ.

В День российской науки в региональном Штабе общественной поддержки обсудили развитие науки в Омской области и преемственность поколений в этой сфере. В мероприятии приняли участие молодые ученые, представители научных династий, а также педагогический состав омских вузов.

«Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных научных разработок. Безусловно, наставничество в этой сфере нам в помощь. Сколько бы мы не говорили, что в научной работе требуется индивидуальность, реальные достижения появляются именно в коллективе. Поэтому наши ключевые приоритеты — преемственность, наставничество и формирование научных коллективов», — отметил модератор круглого стола, ректор СибАДИ Александр Жигадло.

Участники круглого стола обсудили приоритетные направления развития науки и рассмотрели успешный кейс системы наставничества в СибАДИ. Активное участие в обсуждении вопросов принимали студенты, которые хотят связать свое будущее с наукой.

«Наука — это сокровенное для меня, потому что когда пишешь научные статьи, то вдохновляешься работами других, более опытных людей, пытаешься становиться чуточку лучше и прогрессировать. Свою жизнь я планирую связать с наукой, следующий шаг — поступление в аспирантуру», — поделилась магистрантка СибАДИ Марина Балясникова.

Средства на разработку научных проектов и поддержку ученых выделяются в рамках нацпроекта «Наука и университеты», кроме того, внимание уделяется и модернизации научно-исследовательского флота, цифровой инфраструктуры, а также созданию комфортных условий для студентов и педагогов.

Фото: Правительство Омской области
Виталий Хоценко рассказал о планах развития Омской области в сфере науки
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#Омск#Омская область#Университет#Новости#Круглый стол#Университеты#Анастасия Баянова#Научная работа#Доктор наук#Научные руководители
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