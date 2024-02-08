В Омске прошел круглый стол с участием молодых ученых, приуроченный ко Дню науки

Средства на разработку научных проектов и поддержку ученых выделяются в рамках нацпроекта «Наука и университеты», кроме того, внимание уделяется и модернизации научно-исследовательского флота, цифровой инфраструктуры, а также созданию комфортных условий для студентов и педагогов.