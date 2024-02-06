Прокуратура тут. Омские железнодорожники заявили о задержке зарплат и опасной работе

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проверили ОАО «РЖД». Как оказалось, в Омской области работников компании не устраивало то, как с ними обращаются.
Собственно, они сами и обратились в ведомство. Проблемы возникли в эксплуатационном вагонном депо Входная. На омском подразделении ОАО «РЖД» не соблюдали режим труда и отдыха, допускали подчиненных к работе без их обучения и инструктажей по безопасности.
Кроме того, сотрудникам компании задерживали выплаты за сверхурочную работу. Также представители прокуратуры выяснили, что на пункте технического обслуживания вагонов не соблюдали требования технологических процессов.
По итогу филиалу ОАО «РЖД» вынесли представление, а в отношении начальника депо возбудили дела об административных правонарушениях. В этом числе статьи не только об охране труда и нормах трудового права, но и статья об угрозе безопасности движения на железной дороге.
Ранее Город55 писал о проблемах на элеваторе в Называевском районе. Как выяснилось, 25 сотрудникам предприятия задерживали зарплату. По итогу работодатель накопил перед подчиненными задолженность на сумму 500 тыс рублей.
При этом директор «Называевского элеватора» уже «грешил» этим. Его привлекали к административной ответственности и теперь ему грозит штраф на сумму 30 тыс рублей.
До этого статистики публиковали информацию о задержках зарплаты на омских транспортных предприятиях. За несколько месяцев прошлого года они накопили долг перед работниками на сумму 617 тыс рублей.