Массовое ДТП с участием скорой помощи произошло в Омске

Согласно предоставленной информации, водитель, который находился за рулем Lada врезался в машину скорой помощи. Медицинскую машину отбросило, и она столкнулась с Mazda, за рулем которой находилась женщина 1996 года рождения. Пострадал еще один автомобиль — BMW.