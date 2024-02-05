Массовое ДТП с участием скорой помощи произошло в Омске

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
Согласно предоставленной информации, водитель, который находился за рулем Lada врезался в машину скорой помощи. Медицинскую машину отбросило, и она столкнулась с Mazda, за рулем которой находилась женщина 1996 года рождения. Пострадал еще один автомобиль — BMW.
Как уточнили в ведомстве, машина скорой везла пациента. Помощь врачей понадобилась сразу трем пострадавшим: двум пассажирам из автомобиля Mazda и еще одному из скорой помощи.
Обстоятельна ДТП будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.