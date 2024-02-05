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В Омске в аварию попали три легковые машины и скорая помощь

Массовое ДТП с участием скорой помощи произошло в Омске

5 февраля 2024, 02:33
Фото: 1MI

В Омске в аварию попали три легковые машины и скорая помощь

По информации от региональной Госавтоинспекции, вчера, 4 февраля, в 17:49 на пересечении улиц Орджоникидзе и 7-й Северной произошла массовая авария. Есть пострадавшие.

Согласно предоставленной информации, водитель, который находился за рулем Lada врезался в машину скорой помощи. Медицинскую машину отбросило, и она столкнулась с Mazda, за рулем которой находилась женщина 1996 года рождения. Пострадал еще один автомобиль — BMW.

Как уточнили в ведомстве, машина скорой везла пациента. Помощь врачей понадобилась сразу трем пострадавшим: двум пассажирам из автомобиля Mazda и еще одному из скорой помощи.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Обстоятельна ДТП будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

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#Происшествия#Пострадавшие#Авария#Скорая помощь#Госавтоинспекция#Анастасия Чернобаева
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