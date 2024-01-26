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Мебель

Как у шведов. В Омске планируют открыть магазин формата ИКЕА

26 января 2024, 02:29
Фото: 1MI
Мебель

Ритейлер мебели и товаров для дома Hoff планирует зайти на омский рынок

Генеральный директор Hoff Александр Зайонц рассказал журналистам, что в этом году в нескольких городах появится Hoff нового формата.

В 2024 году в России компания намерена открыть 10-12 магазинов. По словам руководителя, торговые площадки могут появиться в Красноярске, Санкт-Петербурге, Уфе, Саратове, Омске и других городах, пишет ТАСС.

«Если все будет хорошо, мы откроем в этом году порядка 10-12 магазинов нового концепта, форматы разные — от 3,5 тыс. кв. м до 9 тыс. кв. м», — сказал Александр Зайонц.

После ухода из России популярной ИКЕА Hoff начал реализовывать похожую концепцию. В магазине происходит организация торгового пространства так называемыми мирами. Планировка магазина соответствует этапам обустройства квартиры. По состоянию на 2022 год сеть насчитывала 61 магазин в России.

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#Общество#Омск#Квартира#Магазины#Икеа#Анастасия Чернобаева#Hoff#Торговое пространство#Розничная сеть#Формат
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