Как у шведов. В Омске планируют открыть магазин формата ИКЕА

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
В 2024 году в России компания намерена открыть 10-12 магазинов. По словам руководителя, торговые площадки могут появиться в Красноярске, Санкт-Петербурге, Уфе, Саратове, Омске и других городах, пишет ТАСС.
«Если все будет хорошо, мы откроем в этом году порядка 10-12 магазинов нового концепта, форматы разные — от 3,5 тыс. кв. м до 9 тыс. кв. м», — сказал Александр Зайонц.
После ухода из России популярной ИКЕА Hoff начал реализовывать похожую концепцию. В магазине происходит организация торгового пространства так называемыми мирами. Планировка магазина соответствует этапам обустройства квартиры. По состоянию на 2022 год сеть насчитывала 61 магазин в России.