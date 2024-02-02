Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

По поручению Виталия Хоценко в Омскую область прибыл новый снегоболотоход

По поручению Виталия Хоценко в Омскую область прибыл новый снегоболотоход

2 февраля 2024, 10:56
Фото: Правительство Омской области
Гусеничный вездеход будет помогать в выявлении очагов возгорания и оперативном тушении низовых пожаров.

Снегоболотоход прибыл в распоряжение пожарно-спасательной службы Омской области по поручению губернатора. Вездеход предназначен для выявления возгораний и тушения низовых пожаров, также помогает в быстрой доставке пожарных в труднодоступные районы.

«Помогать нашим спасателям бороться с ландшафтными пожарами будет современный снегоболотоход. Спецтехника может перевозить на борту пожарно-спасательную бригаду и оснащена современным оборудованием. Обновление парка спецтехники продолжим», — рассказал Виталий Хоценко.

Снегоболотоход «Енисей» имеет 1,5 кубометра запаса воды, а также оснащен пожарно-техническим вооружением и шанцевым инструментом для тушения пожаров, в том числе и ландшафтных. Этот гусеничный вездеход способен проходить большие расстояния и преодолевать воду и заросшие места.

Губернатор Хоценко анонсировал ремонт больше 30 дорог в Омске и его области
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные машины#Пожарная безопасность#Новости#Пожароопасность#Пожарная опасность#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара#Снегоболотоход
Подпишитесь
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
Сегодня, 10:41
Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
Сегодня, 07:49
Может, встретимся в финале: защитник «Авангарда» — о предстоящей игре с «Металлургом»
Сегодня, 09:14
Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале
Сегодня, 08:41
В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу
Вчера, 11:18
Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон
Вчера, 06:34