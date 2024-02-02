По поручению Виталия Хоценко в Омскую область прибыл новый снегоболотоход

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Снегоболотоход прибыл в распоряжение пожарно-спасательной службы Омской области по поручению губернатора. Вездеход предназначен для выявления возгораний и тушения низовых пожаров, также помогает в быстрой доставке пожарных в труднодоступные районы.
«Помогать нашим спасателям бороться с ландшафтными пожарами будет современный снегоболотоход. Спецтехника может перевозить на борту пожарно-спасательную бригаду и оснащена современным оборудованием. Обновление парка спецтехники продолжим», — рассказал Виталий Хоценко.
Снегоболотоход «Енисей» имеет 1,5 кубометра запаса воды, а также оснащен пожарно-техническим вооружением и шанцевым инструментом для тушения пожаров, в том числе и ландшафтных. Этот гусеничный вездеход способен проходить большие расстояния и преодолевать воду и заросшие места.