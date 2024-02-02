По поручению Виталия Хоценко в Омскую область прибыл новый снегоболотоход

Снегоболотоход «Енисей» имеет 1,5 кубометра запаса воды, а также оснащен пожарно-техническим вооружением и шанцевым инструментом для тушения пожаров, в том числе и ландшафтных. Этот гусеничный вездеход способен проходить большие расстояния и преодолевать воду и заросшие места.