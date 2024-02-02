Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

иллюстрация

Губернатор Хоценко анонсировал ремонт больше 30 дорог в Омске и его области

2 февраля 2024, 08:34
Фото: Город55
иллюстрация
Работы организуют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог в 2024 году. По информации главы региона, будут реконструированы больше 30 магистралей на территории Омска и муниципальных районов.

«В этом году в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, инициированного нашим президентом Владимиром Путиным, продолжим реконструкцию дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Сейчас дорожники уже начали подготовку к работам», — анонсировал губернатор.

Участок с 13 по 19 километр расширили до четырех полос, поставили там остановки, оборудовали пешеходные переходы и дорожные ограждения. В этом году ООО «СибРос» будет работать на участке с 19 по 26 километр.

Также первый этап реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт будет организован в текущем году. Пока строители занимаются подготовительными работами.

Виталий Хоценко: «В Омске показатели ввода жилья в 2023 году превзошли план»
Узнать подробнее
#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Владимир Путин#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
Не обрезка, а «глубокое омоложение»: в ДГХ рассказали, зачем кронируют деревья
Сегодня, 02:40
Техника вместо стройки. В здании бывшего гипермаркета OBI в Омске открылся склад DNS
Сегодня, 02:45
Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
Вчера, 08:23
В Омске появился «региональный экологический оператор» с гендиректором из Донецка
Вчера, 05:49
В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу
Вчера, 11:18
Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон
Вчера, 06:34