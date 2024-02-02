Губернатор Хоценко анонсировал ремонт больше 30 дорог в Омске и его области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог в 2024 году. По информации главы региона, будут реконструированы больше 30 магистралей на территории Омска и муниципальных районов.
«В этом году в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, инициированного нашим президентом Владимиром Путиным, продолжим реконструкцию дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Сейчас дорожники уже начали подготовку к работам», — анонсировал губернатор.
Участок с 13 по 19 километр расширили до четырех полос, поставили там остановки, оборудовали пешеходные переходы и дорожные ограждения. В этом году ООО «СибРос» будет работать на участке с 19 по 26 километр.
Также первый этап реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт будет организован в текущем году. Пока строители занимаются подготовительными работами.