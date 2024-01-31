Жителям Омской области расскажут о мартовских выборах президента России

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В середине марта 2024 года в стране пройдут выборы президента России. Перед этим будет развернут федеральный проект «ИнформУИК» на территории 88 регионов. Он предполагает масштабное адресное информирование избирателей.
В Омской области в «ИнформУИКе» будут участвовать 37 территориальных избирательных комиссии, 1685 участковых комиссий и 5877 членов УИК — обходчиков. Предполагается поквартирный и подомовой обходы в период с 17 февраля по 7 марта.
Жильцам расскажут, когда состоятся выборы президента о местоположении избирательных участков о процедуре голосования на дому и о претендентах на пост главы государства. Сотрудники избиркомов будут также выдавать листовки с основной информацией.
У обходчиков будут бейджи с информацией об обходчике и телефоном территориальной комиссии, нагрудный значок триколор в виде галочки и сумка с логотипом выборов президента.
Напомним, что выборы президента будут идти в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.