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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

иллюстрация

Жителям Омской области расскажут о мартовских выборах президента России

31 января 2024, 07:53
Фото: Город55
иллюстрация
Сотрудники избиркомов будут ходить по домам и рассказывать о голосовании.

В середине марта 2024 года в стране пройдут выборы президента России. Перед этим будет развернут федеральный проект «ИнформУИК» на территории 88 регионов. Он предполагает масштабное адресное информирование избирателей.

В Омской области в «ИнформУИКе» будут участвовать 37 территориальных избирательных комиссии, 1685 участковых комиссий и 5877 членов УИК — обходчиков. Предполагается поквартирный и подомовой обходы в период с 17 февраля по 7 марта.

Жильцам расскажут, когда состоятся выборы президента о местоположении избирательных участков о процедуре голосования на дому и о претендентах на пост главы государства. Сотрудники избиркомов будут также выдавать листовки с основной информацией.

У обходчиков будут бейджи с информацией об обходчике и телефоном территориальной комиссии, нагрудный значок триколор в виде галочки и сумка с логотипом выборов президента.

Напомним, что выборы президента будут идти в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

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#Политика#Омск#Омская область#Выборы президента#Выборы президента РФ#Новости#Алина Ясинская
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