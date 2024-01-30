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Сергей Бабурин

Омич Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента

30 января 2024, 12:12
Фото: President.gospmr.org, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35958691
Сергей Бабурин

Омич Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента

Политик призвал избирателей проголосовать за Владимира Путина.

Список кандидатов в президенты России на предстоящих выборах только что стал чуть короче. Сергей Бабурин заявил о своем отказе от участия в выборах. При этом он призвал избирателей проголосовать за действующего президента Владимира Путина.

Напомним: Сергей Бабурин, уроженец Семипалатинска в Казахстане, детство провел в Таре, окончил Омский государственный университет и в Омске начал свою политическую карьеру. Он заседал в трех созывах Государственной думы. В 2018 году Бабурин участвовал в президентских выборах как кандидат от партии «Российский общенародный союз» и набрал тогда 0,65% голосов избирателей, заняв последнее место.

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#Политика#Новости#Николай Эйхвальд#Выборы президента России#Сергей Бабурин
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