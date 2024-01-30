Омич Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента

Напомним: Сергей Бабурин, уроженец Семипалатинска в Казахстане, детство провел в Таре, окончил Омский государственный университет и в Омске начал свою политическую карьеру. Он заседал в трех созывах Государственной думы. В 2018 году Бабурин участвовал в президентских выборах как кандидат от партии «Российский общенародный союз» и набрал тогда 0,65% голосов избирателей, заняв последнее место.