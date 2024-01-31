Омский ДЖП победил в тяжбе с минфином из-за квартиры для больного подростка

Из судебных документов следует, что Центральный районный суд в 2021 году обязал ДЖП предоставить квартиру омичу Владимиру Цепляеву (на тот момент 10-летнему), «в связи с тем, что он страдает заболеванием, входящим в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». Квартира на 36 квадратов была предоставлена в 2023 году, причем взяли ее из жилищного муниципального фонда. После этого чиновники из мэрии нашли виновников сложившейся ситуации.