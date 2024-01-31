Омский ДЖП победил в тяжбе с минфином из-за квартиры для больного подростка

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента жилищной политики администрации Омска к министерству финансов Омской области. Речь идет о жилищном вопросе, который решается уже третий год.
Из судебных документов следует, что Центральный районный суд в 2021 году обязал ДЖП предоставить квартиру омичу Владимиру Цепляеву (на тот момент 10-летнему), «в связи с тем, что он страдает заболеванием, входящим в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». Квартира на 36 квадратов была предоставлена в 2023 году, причем взяли ее из жилищного муниципального фонда. После этого чиновники из мэрии нашли виновников сложившейся ситуации.
«Неисполнение Министерством финансов Омской области своих обязанностей по предоставлению межбюджетных трансфертов из областного бюджета в целях реализации Администрацией города Омска полномочий субъекта Российской Федерации — Омской области по обеспечению указанной категории жилыми помещениями привело к убыткам у муниципального образования», — говорится в документе.
Убытки были оценены в 3,36 млн рублей. ДЖП подал иск против минфина, и в декабре 2023 года суд его удовлетворил, констатируя: «обеспечение Цепляева В.Н., являющегося
инвалидом, жилым помещением относится к расходным обязательствам субъекта
Российской Федерации — Омской области».
От имени субъекта в этой истории участвует министерство финансов, которое теперь, по мнению судьи, и должно компенсировать Омскому муниципалитету убытки.
В минфине с этим не согласились и подготовили апелляционную жалобу. Сегодня, 31 января, стало известно, что дело направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию.