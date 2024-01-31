Дадут вторую жизнь. Министр спорта Омской области рассказал о планах на СКК им. Блинова

История с СКК им. Блинова тянется с 2015 года. В 2020 году спортивный комплекс закрыли по требования прокуратуры, так как были выявлены нарушения в пожарной безопасности. Проект капремонта готов давно, но вот инвестора найти не могут до сих пор.