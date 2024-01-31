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Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Министр спорта Омской области Иван Колесник поделился планами на СКК им. Блинова

Дадут вторую жизнь. Министр спорта Омской области рассказал о планах на СКК им. Блинова

31 января 2024, 08:14
Фото: Город55

Министр спорта Омской области Иван Колесник поделился планами на СКК им. Блинова

Иван Колесник в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что история с реконструкцией спортивного комплекса может быть со счастливым концом.

По словам министра, проектно-сметная документация есть, капитальный ремонт запланирован, губернатор Омской области Виталий Хоценко одобрил, но упирается все в деньги. Поиск инвестора продолжается.

Как отметил Иван Колесник, у правительства региона есть желание дать комплексу вторую жизнь.

История с СКК им. Блинова тянется с 2015 года. В 2020 году спортивный комплекс закрыли по требования прокуратуры, так как были выявлены нарушения в пожарной безопасности. Проект капремонта готов давно, но вот инвестора найти не могут до сих пор.

Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске
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#Общество#Омск#Реконструкция#Анастасия Чернобаева
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