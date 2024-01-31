Дадут вторую жизнь. Министр спорта Омской области рассказал о планах на СКК им. Блинова

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По словам министра, проектно-сметная документация есть, капитальный ремонт запланирован, губернатор Омской области Виталий Хоценко одобрил, но упирается все в деньги. Поиск инвестора продолжается.
Как отметил Иван Колесник, у правительства региона есть желание дать комплексу вторую жизнь.
История с СКК им. Блинова тянется с 2015 года. В 2020 году спортивный комплекс закрыли по требования прокуратуры, так как были выявлены нарушения в пожарной безопасности. Проект капремонта готов давно, но вот инвестора найти не могут до сих пор.