Ситуация стабильна. Стали известны итоги оперштаба по борьбе с COVID-19

С 22 по 28 января количество заболевших коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей не изменилось. Итог — эпидемиологическая ситуация стабильна и соответствует сезону. Но руководитель штаба по коронавирусу Владимир Куприянов поддержал предложение Роспотребнадзора и минздрава Омской области о продлении режима повышенной готовности до 31 марта 2024 года.