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Published Сегодня, 11:06

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Маски

Ситуация стабильна. Стали известны итоги оперштаба по борьбе с COVID-19

29 января 2024, 11:06
Фото: 1MI
Маски

В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

В пресс-службе минтруда Омской области сообщили, что решим повышенной готовности по коронавирусу продлили до конца марта.

С 22 по 28 января количество заболевших коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей не изменилось. Итог — эпидемиологическая ситуация стабильна и соответствует сезону. Но руководитель штаба по коронавирусу Владимир Куприянов поддержал предложение Роспотребнадзора и минздрава Омской области о продлении режима повышенной готовности до 31 марта 2024 года.

«Жителям региона рекомендовано использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) в общественных местах и транспорте», — отметили в пресс-службе министерства.

Также принято решение о сохранении действующих ограничений, которые установлены распоряжением губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области».

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#Коронавирус#Общество#Омская область#Роспотребнадзор#Минздрав#COVID-19#Режим повышенной готовности#Анастасия Чернобаева
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