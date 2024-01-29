Ситуация стабильна. Стали известны итоги оперштаба по борьбе с COVID-19

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
С 22 по 28 января количество заболевших коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей не изменилось. Итог — эпидемиологическая ситуация стабильна и соответствует сезону. Но руководитель штаба по коронавирусу Владимир Куприянов поддержал предложение Роспотребнадзора и минздрава Омской области о продлении режима повышенной готовности до 31 марта 2024 года.
«Жителям региона рекомендовано использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) в общественных местах и транспорте», — отметили в пресс-службе министерства.
Также принято решение о сохранении действующих ограничений, которые установлены распоряжением губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области».