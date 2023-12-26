Врачи рассказали, как уберечься от нового штамма коронавируса «пирола»

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В ноябре в Российской Федерации были выявлены первые 10 случаев инфицирования штаммом коронавируса BA.2.86 — «пирола». Специалисты сообщают, что это очередной подвариант штамма омикрона.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что штамм «пирола» крайне заразен, но смертность от него практически нулевая. Однако болезнь протекает очень неприятно, с температурой и сильным кашлем, также могут быть осложнения в виде пневмонии и развитие так называемого постковидного синдрома. По словам эксперта, заболеваемость будет расти до нового года, пишет newizv.ru.
Ранее, в начале ноября, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за месяц заболеваемость ковидом в России выросла вдвое. В конце ноября оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю почти на 33%, его зафиксировали в 79 регионах. Количество госпитализированных увеличилось за неделю на четверть.
Генеральный директор клиники «Лидер медицина» Евгений Тимаков заявил, что сейчас многие болеют и происходит циркуляция сразу нескольких вирусов. Из-за этого симптомы смазаны. Среди них: боль в горле, продолжительный кашель и заложенный нос.
Медики отмечают, что во время лечения лучше обращаться к проверенным противовирусным средствам. На основании клинических исследований и практики в приоритете у врачей остаются препараты с действующим веществом молнупиравир (Molnupiravir). Из отечественных препаратов его содержит, в частности, хорошо зарекомендовавший себя в пандемию «Эсперавир».
По словам экспертов, молнупиравир способен вносить ошибки в геномную РНК коронавируса. Более того, он может помогать лечить другие РНК-вирусы, например простуду, вызванную риновирусами.
Что касается профилактики, то советы не изменились — укрепляйте иммунитет, чаще мойте руки и избегайте мест массового скопления людей.