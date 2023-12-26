Врачи рассказали, как уберечься от нового штамма коронавируса «пирола»

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что штамм «пирола» крайне заразен, но смертность от него практически нулевая. Однако болезнь протекает очень неприятно, с температурой и сильным кашлем, также могут быть осложнения в виде пневмонии и развитие так называемого постковидного синдрома. По словам эксперта, заболеваемость будет расти до нового года, пишет newizv.ru.