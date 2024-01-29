Бывший замначальника омского отдела полиции должен государству три млн рублей

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Согласно информации от ведомства, замначальника признали виновным в мае 2023 года по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество в крупном размере». Ему назначили наказание — семь лет лишения свободы со штрафом в 750 тысяч рублей.
Помимо этого, его лишили звания «подполковник полиции». Также он не имеет права занимать должность на госслужбе в системе правоохранительных органов в течение 2,5 лет.
«В суде установлено, что в период с мая 2018 г. по октябрь 2020 г. сотрудник полиции ввел в заблуждение своего знакомого предпринимателя, пострадавшего от действий недобросовестных партнеров, тем, что за денежное вознаграждение в размере трех млн рублей окажет содействие в привлечении их к уголовной ответственности», — уточнили в пресс-службе.
При этом помогать подсудимый не собирался. Деньги он потратил на личные нужды.
Прокуратура подала иск, который Омский областной суд удовлетворил. Решение суда пока в законную силу не вступило.