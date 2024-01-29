Бывший замначальника омского отдела полиции должен государству три млн рублей

Согласно информации от ведомства, замначальника признали виновным в мае 2023 года по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество в крупном размере». Ему назначили наказание — семь лет лишения свободы со штрафом в 750 тысяч рублей.