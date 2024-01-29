Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Деньги

Бывший замначальника омского отдела полиции должен государству три млн рублей

29 января 2024, 06:28
Фото: 1MI
Деньги

В Омске с бывшего подполковника полиции взыщут в доход государства миллионы

В Омске с экс-заместителя начальника отдела полиции взыщут три млн рублей в доход государства, сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

Согласно информации от ведомства, замначальника признали виновным в мае 2023 года по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество в крупном размере». Ему назначили наказание — семь лет лишения свободы со штрафом в 750 тысяч рублей.

Помимо этого, его лишили звания «подполковник полиции». Также он не имеет права занимать должность на госслужбе в системе правоохранительных органов в течение 2,5 лет.

«В суде установлено, что в период с мая 2018 г. по октябрь 2020 г. сотрудник полиции ввел в заблуждение своего знакомого предпринимателя, пострадавшего от действий недобросовестных партнеров, тем, что за денежное вознаграждение в размере трех млн рублей окажет содействие в привлечении их к уголовной ответственности», — уточнили в пресс-службе.

При этом помогать подсудимый не собирался. Деньги он потратил на личные нужды.

Прокуратура подала иск, который Омский областной суд удовлетворил. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Денег много не бывает. Суд Омска вынес приговор экс-директору «СибУпрАвтоДор»
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Омск#Мошенничество#Наказание#Штраф#Лишение свободы#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели
Вчера, 11:30
Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе
Вчера, 03:40
Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»
Вчера, 14:45
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
Вчера, 16:09
Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе
Сегодня, 07:24
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вчера, 13:24