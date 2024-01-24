Денег много не бывает. Суд Омска вынес приговор экс-директору «СибУпрАвтоДор»

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Суд установил, что в сентябре 2015 года бывший заместитель директора КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» договорился с руководителем ГП «Омскавтодор». Подсудимые решили заключить договор по реконструкции дороги в одном из районов области. После мужчины вывели больше 1,5 млн рублей.
«В ноябре 2015 года, занимая должность директора филиала ФКУ „СибУпрАвтоДор“, обвиняемый обязал четырех руководителей районных дорожно-ремонтных управлений приобрести за счет бюджета предприятий ему в кабинет офисную мебель, а также отремонтировать автомобиль знакомой на общую сумму 266 тыс рублей», — рассказали в прокуратуре.
Также в период с августа 2014 по февраль 2016 года экс-директор и три его знакомых занимались незаконной банковской деятельностью. Их доход составил больше 48,9 млн рублей.
Бывшему руководителю суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Четырем экс-руководителям районных дорожно-ремонтных управлений — штраф в размере от 100 тыс до 160 тыс рублей и еще двум осужденным — три года и два года и десять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 400 и 350 тыс рублей.