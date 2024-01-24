Денег много не бывает. Суд Омска вынес приговор экс-директору «СибУпрАвтоДор»

Бывшему руководителю суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Четырем экс-руководителям районных дорожно-ремонтных управлений — штраф в размере от 100 тыс до 160 тыс рублей и еще двум осужденным — три года и два года и десять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 400 и 350 тыс рублей.