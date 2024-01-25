Любитель булочек. В Омске мужчина украл телефон у продавца в пекарне

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Преступление произошло на улице Блюхера. Женщина рассказала, что оставила телефон у кассы, а сама обслуживала покупателя. Мужчина купил у нее пирог с мясом и попросил еще булку. Пока продавец ходила за товаром, похититель уже ушел и унес ее телефон.
Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Преступником оказался неоднократно судимый мужчина. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Задержанный признался в краже, похищенный телефон он сдал в ломбард за 12 тысяч рублей.
На данный момент возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».