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Телефон

Любитель булочек. В Омске мужчина украл телефон у продавца в пекарне

25 января 2024, 06:14
Фото: 1MI
Телефон

Омич украл телефон у продавца в пекарне

По сообщению МВД России по Омской области, в отдел полиции обратилась 54-летняя работница пекарни. Покупатель украл у нее телефон.

Преступление произошло на улице Блюхера. Женщина рассказала, что оставила телефон у кассы, а сама обслуживала покупателя. Мужчина купил у нее пирог с мясом и попросил еще булку. Пока продавец ходила за товаром, похититель уже ушел и унес ее телефон.

Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Преступником оказался неоднократно судимый мужчина. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Задержанный признался в краже, похищенный телефон он сдал в ломбард за 12 тысяч рублей.

На данный момент возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Розыск продолжается. Полицейские ищут омича, подозреваемого в краже телефона
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#Происшествия#Видео#Омск#Похититель#Продавец#Покупатель#МВД России#Анастасия Чернобаева
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