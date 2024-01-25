Любитель булочек. В Омске мужчина украл телефон у продавца в пекарне

Преступление произошло на улице Блюхера. Женщина рассказала, что оставила телефон у кассы, а сама обслуживала покупателя. Мужчина купил у нее пирог с мясом и попросил еще булку. Пока продавец ходила за товаром, похититель уже ушел и унес ее телефон.