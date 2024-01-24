«Самозахват». Омичи оказались замурованы в своем дворе из-за забора соседнего дома

Напомним, что конфликт из-за придомовой территории произошел осенью у жителей левобережья. Там жильцы одного из домов решили установить блоки из бетона на межквартальном проезде, тем самым отгородившись от чужих машин. Однако такое решение ограничило движение для жителей соседних домов. Позже идею признали незаконной, и обязали убрать все поставленные блоки.