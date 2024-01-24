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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Омичи остались замурованымы в своем дворе из-за забора соседнего дома

«Самозахват». Омичи оказались замурованы в своем дворе из-за забора соседнего дома

24 января 2024, 12:08
Фото: Город55

Омичи остались замурованымы в своем дворе из-за забора соседнего дома

На Старой Московке жильцы решили оградить свой дом забором, но не учли важную деталь — удобство жителей близлежащих строений.

О ситуации сообщили «Вести Омск». Жители одной из пятиэтажек по улице Молодогвардейская пожаловались на самовольную установку ограждения у соседнего дома. По их словам, из-за забора привычные дороги, по которым омичи ходили в магазин, больницу, школу и другие места теперь недоступны, приходится делать большой крюк.

«Дети в детский сад с одной стороны не могут попасть, с другой тоже, мы не может пройти никуда. На почту этой дорогой ходили, в магазины этой дорогой ходили, в школу дети тоже. Теперь мы никуда», — рассказала одна из местных жительниц.

Отмечается, что забор появился еще в середине лета прошлого года, его поставили жильцы дома №15, приняв решение общим собранием, но не посоветовавшись с жильцами близлежащих домов. Однако «запертые» не по своей воле омичи уверены, нарушения при установке явно имеются.

«Вот кадастровый паспорт, территория от угла дома должна быть 8 метров. Здесь же, если померить, два метра максимум будет. Самозахват», — рассказал житель соседнего дома.

Кроме того, никто из причастных к установке ограждения не идет на контакт, и решать вопрос не хочет.

Напомним, что конфликт из-за придомовой территории произошел осенью у жителей левобережья. Там жильцы одного из домов решили установить блоки из бетона на межквартальном проезде, тем самым отгородившись от чужих машин. Однако такое решение ограничило движение для жителей соседних домов. Позже идею признали незаконной, и обязали убрать все поставленные блоки.

На пустом месте. Установку бетонных блоков в «Серебряном береге» признали незаконной
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