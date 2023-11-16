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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

иллюстрация

На пустом месте. Установку бетонных блоков в «Серебряном береге» признали незаконной

16 ноября 2023, 11:17
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске установку бетонных блоков в «Серебряном береге» признали незаконной

Сотрудники региональной прокуратуры вмешались в конфликт и обнаружили нарушения в работе управляющей компании.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке в микрорайоне «Серебряный берег» на Красном пути. Там возник конфликт между жителями из-за дорожных ограничений.

Так, жильцы одного из домов поставили бетонные блоки на межквартальном проезде, чтобы на их придомовую территорию могли попадать только они. Чужие машины действительно перестали ездить на том участке, однако ограждение сковало движение для их соседей, проживающих в двух соседних многоэтажках.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, активисты, решившие поставить блоки, согласовали эту идею с ООО УК «Полет». Они составили протокол общего собрания собственников, на котором, собственно, и было принято это решение. Однако никаких уведомлений об изменениях работники ГИБДД не получали. Проекта организации дорожного движения как такого никто не разрабатывал.

«Данное нарушение управляющая компания оставила без внимания, что привело к возникновению конфликтной ситуации между жильцами микрорайона „Серебряный берег“», — пришли к выводу сотрудники надзорного ведомства.

Прокурор Советского округа Сергей Картавцев в связи с этим внес директору ООО УК «Полет» представление.

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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#ГИБДД#Новости#Представление#Проверка прокуратуры#Алина Ясинская
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