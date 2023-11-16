На пустом месте. Установку бетонных блоков в «Серебряном береге» признали незаконной

Так, жильцы одного из домов поставили бетонные блоки на межквартальном проезде, чтобы на их придомовую территорию могли попадать только они. Чужие машины действительно перестали ездить на том участке, однако ограждение сковало движение для их соседей, проживающих в двух соседних многоэтажках.