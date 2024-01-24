Культурно посидели. После бурной ночи в клубе омич украл у двух приятелей телефоны

Двое молодых людей обратились с заявлением в отделение полиции №1. После разговора с потерпевшими, полицейским удалось выяснить, что 17-летний студент познакомился с 19-летним омичем и решил с ним посетить кафе на улице Лукашевича на Левом берегу. Там они веселились до шести утра, а потом встретили еще одного знакомого и решили отправиться в другое заведение.