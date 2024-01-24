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После похода в ночной клуб омич украл у двух приятелей телефоны и скрылся

Культурно посидели. После бурной ночи в клубе омич украл у двух приятелей телефоны

24 января 2024, 13:39
Фото: 1MI

После похода в ночной клуб омич украл у двух приятелей телефоны и скрылся

Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей, после обнаружения пропажи омичи пытались искать гаджеты самостоятельно, но это ни к чему не привело.

Двое молодых людей обратились с заявлением в отделение полиции №1. После разговора с потерпевшими, полицейским удалось выяснить, что 17-летний студент познакомился с 19-летним омичем и решил с ним посетить кафе на улице Лукашевича на Левом берегу. Там они веселились до шести утра, а потом встретили еще одного знакомого и решили отправиться в другое заведение.

Однако там между двумя приятелями возникла потасовка. Третий решил воспользоваться моментом и похитить оставленные смартфоны омичей, а после скрыться. Заметив пропажу, потерпевшие начали искать телефоны самостоятельно, звонить на устройства, но это ни к чему не привело.

Полицейским удалось задержать злоумышленника в его квартире. Позже он рассказал, что один из гаджетов сдал в ломбард за 6 тысяч рублей, а другой продать не успел. Сейчас по факту произошедшего заведено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», омичу грозит наказание вплоть до 5 лет заключения, сообщили в пресс-службе УМВД.

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