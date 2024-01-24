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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Омичка украла детские санки у многодетной матери и хотела сдать на металлолом

Оставила у магазина. Омичка украла детские санки и хотела сдать на металлолом

24 января 2024, 11:28
Фото: Управление МВД России по Омской области

Омичка украла детские санки у многодетной матери и хотела сдать на металлолом

Инцидент произошел у торгового комплекса на улице Бетховена, злоумышленницу уже задержали полицейские.

С заявлением о краже в отделение обратилась 35-летняя многодетная омичка. Она рассказала, что вместе с тремя детьми отправилась в торговый комплекс на улице Бетховена, а санки одного их них оставила снаружи, рядом со входом в задние. Однако вернувшись через 10 минут, женщина санок не обнаружила.

Чтобы найти преступника, полицейские опросили предполагаемых свидетелей кражи, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего удалось установить личность нарушительницы. Ей оказалась 52-летняя местная жительница.

Во время допроса она рассказала, что увидела бесхозные санки и решила сдать их на металлолом, но не успела, ее задержали раньше.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, омичке грозил наказание вплоть до двух лет заключения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Кража#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Нарушитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Имущественная кража
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