Оставила у магазина. Омичка украла детские санки и хотела сдать на металлолом

С заявлением о краже в отделение обратилась 35-летняя многодетная омичка. Она рассказала, что вместе с тремя детьми отправилась в торговый комплекс на улице Бетховена, а санки одного их них оставила снаружи, рядом со входом в задние. Однако вернувшись через 10 минут, женщина санок не обнаружила.