Оставила у магазина. Омичка украла детские санки и хотела сдать на металлолом

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
С заявлением о краже в отделение обратилась 35-летняя многодетная омичка. Она рассказала, что вместе с тремя детьми отправилась в торговый комплекс на улице Бетховена, а санки одного их них оставила снаружи, рядом со входом в задние. Однако вернувшись через 10 минут, женщина санок не обнаружила.
Чтобы найти преступника, полицейские опросили предполагаемых свидетелей кражи, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего удалось установить личность нарушительницы. Ей оказалась 52-летняя местная жительница.
Во время допроса она рассказала, что увидела бесхозные санки и решила сдать их на металлолом, но не успела, ее задержали раньше.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, омичке грозил наказание вплоть до двух лет заключения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.