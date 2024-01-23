Лавочка закрылась. Омичам нельзя купить билеты онлайн на мартовский концерт Лолиты

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Стало известно, что онлайн-продажа билетов на концерт Лолиты в Омске прекратилась. Ее выступление планировалось организовать в конце марте. Исполнительница должна была зайти на сцену концертного зала.
О том, что мероприятия не будет, сообщили в министерстве культуры Омской области 12 января. Соответствующее решение приняли в ведомстве после публичного обращения омских казаков к министру культуры региона Юрию Трофимову. По их мнению, после участия в «голой» вечеринке Лолите нечего делать в Омске, поскольку это нарушает все моральные нормы.
После этого омские зрители повально начали сдавать ранее купленные билеты, однако онлайн-продажу закрыли не сразу же. Из-за этого возникло непонимание: после объявления об отмене концерта его организаторы настаивали, что шоу будет.
Продажа билетов через «Яндекс.Афишу» и «Кассу.ру» была открыта еще неделю после заявления о том, что концерт не состоится. Теперь же попасть на выступление Лолиты Милявской омичам точно нельзя. Вместе с тем в других городах певица выступать будет, согласно данным «Яндекс.Афиши».