Лавочка закрылась. Омичам нельзя купить билеты онлайн на мартовский концерт Лолиты

Продажа билетов через «Яндекс.Афишу» и «Кассу.ру» была открыта еще неделю после заявления о том, что концерт не состоится. Теперь же попасть на выступление Лолиты Милявской омичам точно нельзя. Вместе с тем в других городах певица выступать будет, согласно данным «Яндекс.Афиши».