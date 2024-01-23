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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

иллюстрация

Лавочка закрылась. Омичам нельзя купить билеты онлайн на мартовский концерт Лолиты

23 января 2024, 12:47
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам нельзя купить билеты онлайн на мартовский концерт Лолиты

Организаторы мероприятия до последнего говорили, что шоу состоится, но спустя неделю закрылась и онлайн-продажа билетов.

Стало известно, что онлайн-продажа билетов на концерт Лолиты в Омске прекратилась. Ее выступление планировалось организовать в конце марте. Исполнительница должна была зайти на сцену концертного зала.

О том, что мероприятия не будет, сообщили в министерстве культуры Омской области 12 января. Соответствующее решение приняли в ведомстве после публичного обращения омских казаков к министру культуры региона Юрию Трофимову. По их мнению, после участия в «голой» вечеринке Лолите нечего делать в Омске, поскольку это нарушает все моральные нормы.

После этого омские зрители повально начали сдавать ранее купленные билеты, однако онлайн-продажу закрыли не сразу же. Из-за этого возникло непонимание: после объявления об отмене концерта его организаторы настаивали, что шоу будет.

Продажа билетов через «Яндекс.Афишу» и «Кассу.ру» была открыта еще неделю после заявления о том, что концерт не состоится. Теперь же попасть на выступление Лолиты Милявской омичам точно нельзя. Вместе с тем в других городах певица выступать будет, согласно данным «Яндекс.Афиши».

Будет или нет? Омичи все еще могут купить билеты на отмененный концерт Лолиты
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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Концерт#Отмена концерта#Алина Ясинская#Министерство культуры
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