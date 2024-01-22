Омским операм, пытавших подозреваемых, на время следствия выдали подписку о невыезде

Напомним, оперуполномоченных обвиняют в превышении должностных полномочий. В марте прошлого года полицейские избили подозреваемых в краже продукции из супермаркета косметики «Магнит Косметик». Мужчин также пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылками для кулера, пристегивали наручниками и оставляли на несколько часов. У потерпевших позже зафиксировали многочисленные ссадины, синяки и кровоподтеки.