Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Иллюстрация

Омским операм, пытавших подозреваемых, на время следствия выдали подписку о невыезде

22 января 2024, 10:29
Фото: 1MI
Иллюстрация
В СК сообщили также о еще одном пострадавшем.

Четверым полицейским из Тарского района, обвиняемых в пытках над подозреваемыми, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили сегодня, 22 января, в СУ СКР по Омской области.

Напомним, оперуполномоченных обвиняют в превышении должностных полномочий. В марте прошлого года полицейские избили подозреваемых в краже продукции из супермаркета косметики «Магнит Косметик». Мужчин также пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылками для кулера, пристегивали наручниками и оставляли на несколько часов. У потерпевших позже зафиксировали многочисленные ссадины, синяки и кровоподтеки.

В СК сообщили также о еще одном пострадавшем.

«В настоящее время сотрудникам полиции предъявлено обвинение. По версии следствия, 23 марта 2023 года в отделе полиции обвиняемые нанесли телесные повреждения троим гражданам, в том числе двум задержанным по подозрению в краже», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемым может грозить до 12 лет колонии.

Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Узнать подробнее
#Происшествия#Кража#Омская область#Суд#Уголовное дело#Наказание#Расследование#СК России#Лишение свободы#Мера пресечения#Евгений Игишев#Обвинение#Граждане
Подпишитесь
Разваливающийся дом, снежные завалы и беды животных. Темы уходящей недели
Вчера, 10:43
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Сегодня, 06:18
Омский министр спорта и атаман казачьего общества займутся межнациональными вопросами
Сегодня, 08:59
Мыть руки и носить маски. Только за одну неделю COVID-19 заболели больше 300 омичей
Сегодня, 08:53
Бандитский Омск. Количество преступлений за 2023 год в Омской области выросло
Сегодня, 04:49
«Не вижу вовлеченности». Мэр Шелест сделал выговор заму из-за проблем с транспортом
Сегодня, 09:53