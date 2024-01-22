Омским операм, пытавших подозреваемых, на время следствия выдали подписку о невыезде

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Четверым полицейским из Тарского района, обвиняемых в пытках над подозреваемыми, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили сегодня, 22 января, в СУ СКР по Омской области.
Напомним, оперуполномоченных обвиняют в превышении должностных полномочий. В марте прошлого года полицейские избили подозреваемых в краже продукции из супермаркета косметики «Магнит Косметик». Мужчин также пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылками для кулера, пристегивали наручниками и оставляли на несколько часов. У потерпевших позже зафиксировали многочисленные ссадины, синяки и кровоподтеки.
В СК сообщили также о еще одном пострадавшем.
«В настоящее время сотрудникам полиции предъявлено обвинение. По версии следствия, 23 марта 2023 года в отделе полиции обвиняемые нанесли телесные повреждения троим гражданам, в том числе двум задержанным по подозрению в краже», — рассказали в ведомстве.
Обвиняемым может грозить до 12 лет колонии.