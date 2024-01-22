Лишним не будет. Сколько омичей имеют дополнительный доход от подработок

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Так, согласно опросу SuperJob, 18% респондентов имеют источники дополнительного заработка. Заметно чаще об этом говорили те, кому больше 45 лет. Кроме того, удаленные работники чаще имеют подработку (23%), чем устроенные «очно» (18%).
Также удалось выяснить, что 60% омичей тратят на дополнительную работу лишь 10 часов в неделю, четверть — около 20 часов, а еще 15% — более 20 часов за семь дней. Интересно, что трети респондентов подработки приносят до 30% дохода на основной работе, а некоторым даже до 50%.
Кроме того, удаленщики, согласно опросу, получают большую прибыть от источников дополнительного заработка, однако и работают они больше чем те, кто трудится на территории работодателя.