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Омич угнал «ГАЗель» при помощи другой «ГАЗели»

Думал, что бесхозная. Омич украл машину из-под носа хозяина

15 января 2024, 07:45
Фото: 1MI

Омич угнал «ГАЗель» при помощи другой «ГАЗели»

Сотрудники полиции задержали омича, который украл машину на улице Дмитриева. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

В отдел полиции обратился 66-житель Кировского округа с заявление о пропаже машины ГАЗ-322132. Мужчина рассказал, что машина не эксплуатировалась, была припаркована вдоль дороги на улице Дмитриева. Сумма ущерба составила 160 тыс рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник отбуксировал автомобиль с помощью другой «ГАЗели». Личность подозреваемого установили. Им оказался 48-летний мужчина, он жил в этом же округе.

Задержанный разъяснил, что обратил внимание на бесхозную машину и решил угнать ее. Вместе с приятелем они отбуксировали транспортное средство на улицу Волгоградскую.

После местный житель решил починить авто и отогнал его для ремонта на улицу 6-й Тюкалинский проезд, но по пути был задержан сотрудниками полиции.

Машину вернули владельцы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь омичу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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