Думал, что бесхозная. Омич украл машину из-под носа хозяина

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В отдел полиции обратился 66-житель Кировского округа с заявление о пропаже машины ГАЗ-322132. Мужчина рассказал, что машина не эксплуатировалась, была припаркована вдоль дороги на улице Дмитриева. Сумма ущерба составила 160 тыс рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник отбуксировал автомобиль с помощью другой «ГАЗели». Личность подозреваемого установили. Им оказался 48-летний мужчина, он жил в этом же округе.
Задержанный разъяснил, что обратил внимание на бесхозную машину и решил угнать ее. Вместе с приятелем они отбуксировали транспортное средство на улицу Волгоградскую.
После местный житель решил починить авто и отогнал его для ремонта на улицу 6-й Тюкалинский проезд, но по пути был задержан сотрудниками полиции.
Машину вернули владельцы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь омичу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.