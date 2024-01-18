В Омской области представили список мест для Крещенских купаний. Адреса

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В региональном МЧС представили предварительный список площадок, где можно будет окунуться в прорубь на Крещение. В общей сложности на территории региона организовали 31 купель, в том числе четыре расположены в черте Омска.
Места для проведения обрядов омовения:
Омск:
Омский район:
Любинский:
Москаленский: поселок Москаленки, ул. Пушкина, 1 (искусственный водоем на территории Свято-Троицкого храма).
Кормиловский: поселок Кормиловка, ул. Энергетиков 2 (пруд).
Нижнеомский: поселок Нижняя Омка (Омь).
Нововаршавской: паромная переправа (левый берег Иртыша).
Таврический: село Копейкино (река Щучка).
Черлакский: поселок Черлак (приток Иртыша).
Тюкалинский: город Тюкалинск (озеро Розлив).
Крутинский: село Новокарасук (озеро Калыкуль).
Большереченский: поселок Большеречье, пойма Иртыша, (левый берег);
Саргатский:
Шербакульский:
Муромцевский: поселок Муромцево (река Тара).
Называевский: город Называевск (котлован зоны отдыха).
Горьковский: Октябрьское поселение, деревня Крупянка (Иртыш).
Седельниковский: село Седельниково (река Уй).
Тарский: город Тара, 1437 км. суд. хода Иртыша (левый берег).
Русско-Полянский: Алаботинское поселение, деревня Озерное (озеро Жаралдыколь).
Знаменский: Семеновское поселение, село Богочаново (озеро Ныр).
Одесский: село Одесское, ул. Парковая, 10А, территория Свято-Успенского храма (искусственная купель).