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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

иллюстрация

В Омской области представили список мест для Крещенских купаний. Адреса

18 января 2024, 09:05
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам представили адреса 31 купели для Крещенских купаний в 2024 году

Четыре площадки будут организованы в самом городе и еще четыре вблизи него.

В региональном МЧС представили предварительный список площадок, где можно будет окунуться в прорубь на Крещение. В общей сложности на территории региона организовали 31 купель, в том числе четыре расположены в черте Омска.

Места для проведения обрядов омовения:

Омск:

  • Три купели в заливе парка «Зеленый остров», где обычно купаются члены клуба «Моржи»;
  • Платная купель на Иртыше в «Кедровом парке» на улице 3-я Островская 2е.

Омский район:

  • Чернолучинский, ул. Курортная, 1а, КЗО «Сказка» (котлован);
  • Петровское поселение, деревня Бородинка, ул. Западная 13 (котлован);
  • Село Надеждино, улица Новая, 2а, приход Храма Казанской иконы божией Матери (искусственная купель в храме);
  • Ачаирский женский монастырь (природный источник).

Любинский:

  • Политотдел (озеро Глубокое);
  • Деревня Авлы, на берегу реки Авлуха (искусственная металлическая купель).

Москаленский: поселок Москаленки, ул. Пушкина, 1 (искусственный водоем на территории Свято-Троицкого храма).

Кормиловский: поселок Кормиловка, ул. Энергетиков 2 (пруд).

Нижнеомский: поселок Нижняя Омка (Омь).

Нововаршавской: паромная переправа (левый берег Иртыша).

Таврический: село Копейкино (река Щучка).

Черлакский: поселок Черлак (приток Иртыша).

Тюкалинский: город Тюкалинск (озеро Розлив).

Крутинский: село Новокарасук (озеро Калыкуль).

Большереченский: поселок Большеречье, пойма Иртыша, (левый берег);

Саргатский:

  • село Заготзерно (Иртыш);
  • Баженовское поселение (котлован около озера Курема).

Шербакульский:

  • село Екатеринославка, ул. Озерная 8а (котлован);
  • поселоек Шербакуль (котлован).

Муромцевский: поселок Муромцево (река Тара).

Называевский: город Называевск (котлован зоны отдыха).

Горьковский: Октябрьское поселение, деревня Крупянка (Иртыш).

Седельниковский: село Седельниково (река Уй).

Тарский: город Тара, 1437 км. суд. хода Иртыша (левый берег).

Русско-Полянский: Алаботинское поселение, деревня Озерное (озеро Жаралдыколь).

Знаменский: Семеновское поселение, село Богочаново (озеро Ныр).

Одесский: село Одесское, ул. Парковая, 10А, территория Свято-Успенского храма (искусственная купель).

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#Крещенские купания#Общество#Омск#Омская область#Новости#Крещение#Купель#Алина Ясинская#Крещение Господне
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