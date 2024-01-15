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Строительная компания с миллиардным оборотом поменяла омскую прописку на московскую

Строительная компания с миллиардным оборотом поменяла омскую прописку на московскую

15 января 2024, 03:44
Фото: 1MI
Компания «СибАвтоТранс», которая базировалась в Омске, решила поменять место регистрации. В четверг, 11 января, это стало известно от акционера Владимира Коршунова.

Согласно обновленной информации, теперь место регистрации ООО «СибАвтоТранс» будет находиться в Москве. Компания базировалась в Омске с 2016 года, но в этом году руководство решило внести изменения.

Стоит отметить, что в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) изменения еще не отображаются. Но на сайте Rusprofile уже указано, что компания меняет место регистрации.

«СибАвтоТранс» позиционируется как подрядчик, работающий Ямало-Ненецком административном округе. Организация выполняет работы по разработке карьеров, занимается подготовкой строительных площадок, предоставляет транспортные услуги в районах крайнего севера.

В 2022 году выручка компании составила 1,1 млн рублей, чистая прибыль составила около 9,2 млн рублей. Всего в компании числится 304 сотрудника.

#Омск#Москва#Подрядчик#Новости#Выручка#Ольга Акамова#Егрюл#Регистрация#Сотрудники#Прибыль#СибАвтоТранс#Ямало-Ненецкий административный округ#Карьеры#Строительные площадки#Транспортные услуги#Крайний север
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