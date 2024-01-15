Строительная компания с миллиардным оборотом поменяла омскую прописку на московскую

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 04:00
Согласно обновленной информации, теперь место регистрации ООО «СибАвтоТранс» будет находиться в Москве. Компания базировалась в Омске с 2016 года, но в этом году руководство решило внести изменения.
Стоит отметить, что в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) изменения еще не отображаются. Но на сайте Rusprofile уже указано, что компания меняет место регистрации.
«СибАвтоТранс» позиционируется как подрядчик, работающий Ямало-Ненецком административном округе. Организация выполняет работы по разработке карьеров, занимается подготовкой строительных площадок, предоставляет транспортные услуги в районах крайнего севера.
В 2022 году выручка компании составила 1,1 млн рублей, чистая прибыль составила около 9,2 млн рублей. Всего в компании числится 304 сотрудника.