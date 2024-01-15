Старейшая книготорговая компания Омска снова подала заявление о ликвидации

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Акционерное общество «Омский книготорговый дом» может прекратить свое существование уже в текущем месяце. Город55 писал о том, что в этой фирме идет процедура ликвидации. Теперь стало известно, что 11 января руководство общества направило соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу.
— Дата готовности документов — 19.01.2024, — уточняется в официальном сообщении.
Напомним: «Омский книготорговый дом» является старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В январе этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. Потом книготорговый дом переехал в Курган и начал самоликвидироваться.
«Омский книготорговый дом» уже направлял заявление о своей ликвидации в октябре 2023 года, но тогда соответствующее решение не было принято.