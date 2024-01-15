Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

«Омский книготорговый дом» решил самоликвидироваться

Старейшая книготорговая компания Омска снова подала заявление о ликвидации

15 января 2024, 09:35
Фото: 1MI

«Омский книготорговый дом» решил самоликвидироваться

Вопрос может быть решен уже в январе.

Акционерное общество «Омский книготорговый дом» может прекратить свое существование уже в текущем месяце. Город55 писал о том, что в этой фирме идет процедура ликвидации. Теперь стало известно, что 11 января руководство общества направило соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу.

— Дата готовности документов — 19.01.2024, — уточняется в официальном сообщении.

Напомним: «Омский книготорговый дом» является старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В январе этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. Потом книготорговый дом переехал в Курган и начал самоликвидироваться.

«Омский книготорговый дом» уже направлял заявление о своей ликвидации в октябре 2023 года, но тогда соответствующее решение не было принято.

Ликвидация старейшей книготорговой сети Омска перешла в решающую стадию
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Омский книготорговый дом
Подпишитесь
Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели
Вчера, 10:31
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Сегодня, 04:24
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Сегодня, 04:11
Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства
Сегодня, 05:19
«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета
Сегодня, 03:01
Устойчивый минус и мощный ветер. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей
Вчера, 04:11