Старейшая книготорговая компания Омска снова подала заявление о ликвидации

Напомним: «Омский книготорговый дом» является старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В январе этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. Потом книготорговый дом переехал в Курган и начал самоликвидироваться.