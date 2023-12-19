Место для жизни вдали от дома. Треть жителей Омской области оказались мигрантами

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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С января по сентябрь 2023 года в Омскую область приехали 2419 иностранцев. В основном, это граждане Казахстана (58%). Из стран дальнего зарубежья миграционный обмен традиционно налажен с Германией. В нынешнем году около 500 человек, приехавших в Омскую область, приняли гражданство России. Данные накануне, 18 декабря, опубликовали в Омскстате.
Также в Омскстате сообщили, что по итогам последней переписи населения, 35% омичей, 544,5 тысячи, проживают на территории области не с рождения. Из них 73%, 394,6 тысяч человек, находятся в регионе больше 10 лет.
Чаще всего иностранцы, проживающие в Омской области имеют гражданство Казахстана (2,5 тысячи человек). Далее идут Китай (около 800 человек), Узбекистан (около 400 человек), Таджикистан (около 300 человек). Большинство из них (82%) — трудоспособного возраста.
Ранее в Росстате сообщили, сколько человек приехали в Омскую область и покинули ее.