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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

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Место для жизни вдали от дома. Треть жителей Омской области оказались мигрантами

19 декабря 2023, 05:44
Фото: 1MI
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В Омскстате сообщили, сколько иностранцев приехали в регион в этом году

По итогам последней переписи населения, 35% омичей, 544,5 тысячи, проживают на территории области не с рождения.

С января по сентябрь 2023 года в Омскую область приехали 2419 иностранцев. В основном, это граждане Казахстана (58%). Из стран дальнего зарубежья миграционный обмен традиционно налажен с Германией. В нынешнем году около 500 человек, приехавших в Омскую область, приняли гражданство России. Данные накануне, 18 декабря, опубликовали в Омскстате.

Также в Омскстате сообщили, что по итогам последней переписи населения, 35% омичей, 544,5 тысячи, проживают на территории области не с рождения. Из них 73%, 394,6 тысяч человек, находятся в регионе больше 10 лет.

Чаще всего иностранцы, проживающие в Омской области имеют гражданство Казахстана (2,5 тысячи человек). Далее идут Китай (около 800 человек), Узбекистан (около 400 человек), Таджикистан (около 300 человек). Большинство из них (82%) — трудоспособного возраста.

Ранее в Росстате сообщили, сколько человек приехали в Омскую область и покинули ее.

Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе
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#Общество#Омск#Омская область#Мигранты#Евгений Игишев#Германия#Всероссийская перепись населения#Иностранные граждане
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