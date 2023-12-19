Место для жизни вдали от дома. Треть жителей Омской области оказались мигрантами

С января по сентябрь 2023 года в Омскую область приехали 2419 иностранцев. В основном, это граждане Казахстана (58%). Из стран дальнего зарубежья миграционный обмен традиционно налажен с Германией. В нынешнем году около 500 человек, приехавших в Омскую область, приняли гражданство России. Данные накануне, 18 декабря, опубликовали в Омскстате.